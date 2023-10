Martedì la Chiesa di Forlì-Bertinoro in preghiera per la Terra Santa

La Chiesa di Forlì-Bertinoro accoglie l’invito del cardinal Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, e di tutti i vescovi della Terra Santa, così come indicato anche dalla Presidenza della Conferenza episcopale italiana, a celebrare martedì una Giornata di preghiera e digiuno per la pace e la riconciliazione in Israele e nella Striscia di Gaza.

“Le nostre comunità sono invitate a ritrovarsi per un momento di adorazione eucaristica - precisa il vicario generale don Enrico Casadei in una comunicazione ai sacerdoti, ai diaconi, ai religiosi, agli Uffici diocesani, al Consiglio pastorale e alle Consulte laicali - oppure altre forme di preghiera per la pace secondo l’opportunità e gli usi locali”.

Il vescovo Livio Corazza parteciperà martedì, alle 9.30, ad un momento di preghiera per la pace a cura dell’Ufficio per l’ecumenismo e il Dialogo interreligioso presso l’Istituto delle Suore Francescane dell’Immacolata. La Conferenza episcopale italiana propone che domenica, in tutte le celebrazioni eucaristiche, si possa pregare con questa intenzione: “Padre misericordioso e forte: ‘tu non sei un Dio di disordine, ma di pace’. Spegni nella Terra Santa l’odio, la violenza e la guerra, perché rifioriscano l’amore, la concordia e la pace. Preghiamo”.