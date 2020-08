Attesi altri temporali, l'allerta meteo comunicata al telefono: "Ridurre gli spostamenti"

Quello di lunedì, con una rapida passata temporalesca accompagnata da poco meno di dieci minuti di violente raffiche di vento, potrebbe esser stato solo un antipasto di un peggioramento ben più incisivo. Le previsioni meteo per martedì non promettono infatti nulla di buono. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato infatti un'allerta "arancione" per temporali, che è stata comunicata anche al telefono agli utenti che sono scritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese. "Sono previsti temporali, piogge intense con possibilità di grandine e forti raffiche di vento. Si invitano i cittadini a prestare la massima attenzione, specie nei sottopassi". Un invito anche "a riporre le tende solari e ridurre gli spostamenti".

Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.

L'allerta

Nell'avviso la Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha comunicato che sono attese "condizioni di tempo instabile, con temporali organizzati". "Localmente - viene evidenziato - i fenomeni potranno essere anche di moderata/forte intensità, con fulminazioni, grandine e raffiche di vento, e saranno più persistenti sul settore centro-orientale". I venti sono attesi d'intensità moderata-forte, con raffiche tra 62 e 74 chilometri orari sulle aree appenniniche occidentali al mattino e sulla costa e aree collinari limitrofe nel corso del pomeriggio e sera.