Convive col diabete da vent'anni: giovane organizza una raccolta fondi per "regalare un sorriso e una speranza"

Martina Olivieri ha 27 anni e il diabete lo conosce molto bene perché proprio a novembre, mese in cui si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Diabete, ha festeggiato i suoi vent’anni di vita in compagnia del diabete di tipo 1. Per questo e proprio in quest’anno così particolare Martina, con il suo brand di gioielli fatti a mano “Un Mare di Sogni”, ha realizzato una campagna di raccolta fondi a sostegno dei progetti dell’associazione Diabete Romagna, perché il diabete non decida mai della vita di nessuno. Il diabete è una malattia cronica da cui ancora oggi non si guarisce, che mette di fronte a una vita fatta di scelte che non aspettavi di dover prendere e che costringe a rivalutare tutte le priorità, perché il diabete viene sempre prima di tutto, anche prima del Covid-19.



"La raccolta fondi che ho realizzato ha un comune denominatore con ciò che cerco di fare nella vita: caratterizzare le mie azioni con l'amore e la gentilezza che in un mondo in cui la tendenza è quella di sopraffare l’altro si dimostrano atti rivoluzionari - afferma -. Oggi la vera rivoluzione è regalare un sorriso, una carezza, una speranza. E io avevo bisogno di fare una piccola rivoluzione, di dare amore, perché pensavo e ancora penso che la mia piccola donazione non abbia cambiato molto, a livello monetario, ma so che per chi si impegna così tanto come i ragazzi di Diabete Romagna è stato un gesto di vicinanza, di affetto e spero ci abbia fatti sentire tutti un po' meno soli nell'affrontare questo percorso. Sono stata travolta dalla generosità perché mi hanno contattato da tutt’Italia per fare una donazione e ricevere i miei gioielli. Sono partita con l’idea di dare e invece è molto di più quello che ho ricevuto".



Il brand “Un mare di sogni” è nato da una pagina sui social nella quale Martina ha iniziato a pubblicare i suoi gioielli realizzati a mano e dove sensibilizza le persone che la seguono sul diabete, raccontandosi in prima persona e parlando a cuore aperto delle emozioni contrastanti e delle paure che ogni persona con diabete affronta ogni giorno, prima tra tutte quella di una gravidanza. Perché diventare mamma avendo il diabete non è una scelta che si affronta a cuor leggero. L’impegno di Martina, che come formazione è specializzata nel campo della rieducazione funzionale e dell’esercizio fisico clinico, non si ferma al web perché ogni giorno si confronta con bambini e adolescenti con diabete di tipo 1 e con le loro famiglie raccontando la sua esperienza di vita, perché è solo insieme che gli ostacoli del diabete fanno meno paura.



"Il gesto di Martina è stato un raggio di sole in quest'anno così difficile e che ha messo a dura prova anche le nostre attività - afferma Pierre Cignani, presidente Diabete Romagna -. Siamo immensamente grati a Martina che abbiamo visto crescere come tutor nei campi dedicati ai bambini con diabete e che ora ritroviamo come grande donna capace di trasformare il suo diabete in meravigliosi gioielli belli da indossare e nel gioiello più bello da portare nel cuore. Ringraziamo ognuna delle 54 persone che hanno sostenuto i nostri progetti a favore di adulti e bambini con diabete partecipando alla sua raccolta fondi.



In questi giorni Diabete Romagna è impegnata nella raccolta fondi per la Giornata Mondiale del Diabete, per informazioni questi sono i contatti: 388 161 3262 info@diabeteromagna.it. Per una donazione in quest’occasione è possibile ricevere un box di verdura biologici, questi sono i riferimenti: https://bit.ly/GMDfruttaeverdura.