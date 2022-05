Mascherine, al lavoro resta l'obbligo: chi deve indossarla per forza e per chi è raccomandata

Mascherine obbligatorie nei luoghi di lavoro privati, sia al chiuso sia all’aperto, fino al 30 giugno. Il dispositivo di protezione anti-covid, quindi, dovrà essere indossato dai lavoratori che condividono gli spazi - in uffici, in un negozi o catene di montaggio - o che vengono a contatto con il pubblico come dentro un supermercato.

Per chi è obbligatoria

Commessi e negozianti continueranno a servire i clienti coprendo naso e bocca, così come barbieri e parrucchieri, per i quali la mascherina d’ordinanza è la Ffp2. Nella ristorazione esercenti, camerieri e barman devono continuare a indossare sempre le mascherine. Mascherina d'obbligo anche per chi lavora in hotel e strutture alberghiere.

Nel privato la mascherina resta obbligatoria, anche perché in caso di contagio il risarcimento rischia di ricadere sul datore di lavoro, mentre negli uffici pubblici è raccomandata, mai obbligatoria. Nelle aziende private in generale permane l’obbligo di mascherina, chirurgica o Ffp2 (ma non per chi lavora in condizioni di isolamento, ad esempio solo in stanza). Ripartono a pieno regime riunioni interne e trasferte, senza limitazioni.

Per chi è raccomandata

La mascherina è raccomandata per il personale a contatto con il pubblico sprovvisto di idonee barriere protettive; per chi è in fila a mensa o in altri spazi comuni; per chi condivide la stanza con personale "fragile", negli ascensori e nei casi in cui gli spazi non possano escludere affollamenti; per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti ma anche nel corso di riunioni in presenza. Eeve essere usata comunque se si è in coda, anche al bar o per entrare in ufficio e "in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie".

Le regole per tutti

Dal primo maggio è caduto l’obbligo di indossare le mascherine al chiuso, ma con alcune eccezioni. Rimangono obbligatorie le Ffp2, fino al 15 giugno, nel trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza, nei cinema, nei teatri, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e per tutti gli eventi e competizioni sportive al chiuso. Obbligo anche per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali, incluse le Rsa È inoltre raccomandato, ma non obbligatorio, indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.