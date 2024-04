Il Masci, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, compie 70 anni: un incontro al Teatro San Luigi

Il Masci, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, compie settant'anni. Lunedì alle 20,45, al Teatro San Luigi, l'arcivescovo di Modena-Nonantola, Erio Castellucci, sarà presente a un incontro con tema "E' possibile parlare di educazione degli adulti?". Saranno presenti anche il vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza e Massimiliano Costa, presidente nazionale del Masci. Il Masci fu fondato a Roma il 20 giugno 1954 con il motto "Semel scout, semper scout" (una volta scout, sempre scout). Protagonisti dei primi passi furono Mario Mazza (come presidente), Carlo Ceschi (come segretario) e Padre Ruggi d'Aragona.

Di questo sodalizio, a Forlì città sono attive tre comunità cui si aggiungono quelle di Meldola, Forlimpopoli e Rocca San Casciano. La riflessione ha come sottotitolo "Un cammino di crescita permanente", nello stile e nella missione propria dell'associazione degli scout adulti. Chi si riconosce nei valori dello scautismo o ha a cuore l'educazione (anche quella "permanente", rivolta a tutte le età), la formazione personale e l'impegno nel quotidiano è invitato. Il Masci, infatti, nasce con la consapevolezza che solo stando insieme si può fare qualcosa per migliorare il mondo in cui si vive, testimoniando valori cristiani in stile scout.