Università, come raccogliere fondi per le organizzazioni nonprofit: torna il master in Fundraising

L’Alma Mater Studiorum Università di Bologna -Campus di Forlì ha aperto le iscrizioni alla XXI edizione del Master Universitario di primo livello in Fundraising per il Nonprofit e gli Enti pubblici per l’anno accademico 2022-2023. Il Master in Fundraising è l’unico corso universitario italiano specificamente dedicato al tema della raccolta fondi. Offre un percorso formativo di alta qualità, ha i migliori professionisti del settore nazionali e internazionali come docenti e uno staff che ne cura ogni dettaglio.

"Fare il Master in Fundraising è un’esperienza che ti cambia la vita, che ti fa incontrare il fundraising non solo come tecnica di raccolta fondi, ma come professione piena di valore e di valori - sottolinea Valerio Melandri, direttore del Master -. È un percorso di studi che combina perfettamente la parte teorica con la parte pratica, per preparare gli studenti a entrare subito in azione". Un percorso di studi supportato efficientemente dal Career Service dedicato agli studenti e agli ex studenti che insegna loro come proporsi nel mondo del lavoro. Obiettivo: favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Non a caso il Master in Fundraising di Forlì può vantare un tasso di occupazione del 97% a 6 mesi dal diploma. Insomma, per i giovani è una straordinaria opportunità per trovare un’occupazione sicura e stimolante. Nel corso delle venti edizioni passate sono stati formati oltre mille fundraiser che costituiscono anche l’ampia rete di alumni con i quali confrontarsi e fare rete per la professione.

Nel percorso del Master, inoltre, è compresa la partecipazione a due edizioni del Festival del Fundraising, la più importante conferenza di networking e formazione sul fundraising in Italia, dove è possibile conoscere di persona i migliori professionisti del settore, intrecciare relazioni e inserirsi con facilità nel mondo del fundraising. Il Master in Fundraising rappresenta, senza dubbio a oggi, il migliore investimento per chi è neolaureato. Oppure per chi, già inserito nel mondo del nonprofit, voglia perfezionarsi e valorizzare le proprie competenze per migliorare la propria posizione lavorativa. Di rilievo il numero delle borse di studio a disposizione degli studenti a copertura totale o parziale del costo del Master. Borse di studio messe a disposizione di aziende e istituzioni che ogni anno scelgono di sostenere la formazione di nuovi fundraiser e indirettamente il settore nonprofit.

Le lezioni partiranno nel prossimo gennaio e saranno sia online sia in presenza in formula weekend dal giovedì al sabato mattina. È previsto uno stage formativo di 400 ore in un’organizzazione nonprofit che lo studente potrà scegliere tra più di 100 offerte proposte. Date da non dimenticare l'11 novembre, scadenza del bando delle selezioni, 22 e 23 novembre giornate delle selezioni e il periodo delle immatricolazionidal 5 al 15 dicembre, che precedono l'inizio delle lezioni a gennaio. Per maggiori informazioni sul Master in Fundraising e sulle Borse di Studio a disposizione è possibile contattare il 351 8940715 o scrivere una mail a master@fundraising.it.