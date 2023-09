Università, si amplia l'offerta del Campus: al via il master su "Nuovi Media, linguaggio e società"

Si amplia l'offerta formativa del Campus di Forlì. È uscito infatti il bando della prima edizione del Master di I livello su “Nuovi media, linguaggio e società” promosso dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna (Campus di Forlì), in collaborazione con Ser.In.Ar., che garantisce l’apporto organizzativo e gestionale.

"L’iter formativo – spiega la professoressa Francesca Gatta, direttrice del Master - nasce da una precisa volontà del Campus di Forlì, anche al fine di valorizzare una importante risorsa in dotazione del Campus, la Web TV, un tempo utilizzata dalla laurea magistrale Mass Media e Politica. Il Master si propone di formare professionisti in grado di elaborare efficacemente contenuti per la comunicazione crossmediale, sia nel settore pubblico che privato. In questo ambito i percorsi formativi sono di solito affidati a società private, con ben altri costi, e l’unico master universitario simile nell’area del Nord-Est è quello dell’Università di Padova: il Master colma quindi un vuoto e risponde ad un’esigenza di formazione diffusa in un ambito complesso come quello della comunicazione, che chiede professionalità di alto livello”.

L’obiettivo del Master, aperto a giovani in possesso di laurea triennale, punta alla formazione di esperti in grado di elaborare contenuti in maniera adeguata e di interfacciarsi professionalmente con i nuovi media. Gli ambiti di studio sono i seguenti: Informatica per i media, Linguistica dei media e sostenibilità, English for media, Statistica per i media, Business Plan, Genere, hate speech e new media, Genere, hate speech e new media, Linguaggi politici e opinione pubblica, Marketing digitale, Data Journalism, Audiodescrizione, Social media management, Public Speaking, Design e comunicazione visiva.

Il Dipartimento si è fatto promotore dell’iniziativa, ma il Master da subito ha potuto contare sulla disponibilità di docenti del Campus, come Benedetta Siboni (Dipartimento di Scienza Aziendali), Sergio Brasini (Dipartimento di Scienze Statistiche) e Maria Laura Lanzillo (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Parte della didattica sarà di carattere laboratoriale e sarà affidata a professionisti. Visto il carattere laboratoriale di molti insegnamenti, è stato fissato un numero massimo di iscritti, cioè 25 (il numero minimo di iscritti è 14).

“Il Master - continua Gatta - verrà avviato il 23 novembre prossimo e la parte propriamente didattica (190 ore di lezione, 120 ore di laboratorio, di cui 96 dedicate alla Web TV del Campus) si concluderà a fine maggio 2024. In seguito sono previsti tirocini (300 ore) presso istituzioni, enti o aziende, al fine di completare il processo formativo. Per favorire la partecipazione di giovani laureati, magari impegnati anche in altri contesti, le lezioni si svolgeranno in modalità full time 2 giorni alla settimana (giovedì e venerdì): la sede didattica è il Teaching Hub del Campus di Forlì. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 5 ottobre. I posti disponibili sono 25: per iscriversi è indispensabile consultare il bando integrale al seguente link: https://www.unibo.it/it/didattica/master/2023-2024/allegati/bando-47. Per ulteriori informazioni, si rinvia al tutor del Master, michele.dinichilo2@unibo.it.