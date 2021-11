Master in Fundraising, borse di studio per i giovani forlivesi che vogliono lavorare nel nonprofit

Quest'anno le opportunità per i residenti a Forlì di intraprendere una carriera nel settore nonprofit si sono moltiplicate. Il Master Unibo in Fundraising del Campus di Forlì, l'unico a livello nazionale che conta oltre 20 anni di storia e più di 1.050 diplomati oggi al lavoro in associazione italiane ed estere, ha infatti raccolto oltre 20.000 euro in borse di studio per permettere a 3 giovani aspiranti fundraiser di frequentare il Master e di svolgere da subito uno stage altamente professionalizzante. Le borse di studio andranno a coprire interamente la quota di iscrizione al Master di 7.500 euro, ma è necessario candidarsi entro il 24 novembre (https://rebrand.ly/Borse_Studio_Master_Fundraising).

Ogni borsa prevede inoltre 400 ore di stage che permetteranno agli studenti e alle studentesse selezionati/e di essere inseriti/e in ambienti altamente stimolanti in cui è possibile sperimentare quanto appreso in aula. Avere la possibilità di lavorare già da subito sul campo insieme ad altri professionisti della raccolta fondi, è un'occasione unica per chiunque voglia mettersi alla prova, per chiunque abbia voglia di cambiare un pezzetto di mondo. Tre sono le realtà del territorio che hanno deciso di supportare il Master. Si tratta di Moschini Pierotti Pratesi Assicurazioni, Fondazione Dino Zoli e Fondazione Alberi Italia. Tre realtà virtuose e vicine al mondo del terzo settore che da sempre si impegnano per il sociale.

La prima, MPP Assicurazioni, una realtà profit da sempre per la città di Forlì che per il terzo anno consecutivo ha deciso di rinnovare la collaborazione con il Master in Fundraising sostenendo la formazione nel nonprofit di un giovane nel territorio. Fondazione Dino Zoli, una realtà del terzo settore che da sempre si impegna per promuovere eventi culturali, educativi, scientifici e quest'anno vuole investire nel fundraising con il supporto di un giovane professionista del Master. E infine Fondazione AlberItalia il cui scopo principale è il contrasto e la mitigazione del cambiamento climatico indotto dall'uomo, utilizzando soluzioni basate sulla natura e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; e il vincitore della borsa di studio del Master in Fundraising li affiancherà in questo progetto!.Per tutte le informazioni relative alle borse e alle candidature basterà contattare Claudia Branchetti, career coach del Master (e-mail claudia.branchetti@fundraising.it, telefono 3518940715, sito internet www.master-fundraising.it/).