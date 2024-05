Master in fundraising, open day al Campus: "Fare raccolti fondi richiede competenza e sacrificio"

Scatta il conto alla rovescia per il primo e unico open dat in presenza del Master in Fundraising a Forlì, il più importante corso post-laurea dedicato al mondo del nonprofit, pensato per chi vuole diventare fundraiser e desidera apprendere nuovi strumenti e metodologie da riproporre nella sua organizzazione. L’appuntamento è per venerdì 10 maggio, alle 15 al Campus di Forlì, per conoscere di persona studenti e studentesse, professori ed ex alunni che sono diventati dei veri e propri professionisti della raccolta fondi. Giunto alla sua 23esima edizione, il Master in Fundraising garantisce non solo i migliori docenti e professionisti del settore e una ricca rete di collegamenti locali e internazionali per il proprio futuro, ma anche la formazione continua che viene offerta e riservata a tutti gli ex studenti.

Quella di venerdì sarà una giornata dinamica, che si aprirà alle 15 con il caffè di benvenuto a cura di Manuela Orrù, tutor d’Aula della 22esima edizione del Master, per poi svilupparsi con la Special Class di Valerio Melandri, direttore del Master in Fundraising, e l’esperienza concreta di Adriana Lanza, Alumna Master in Fundraising 2020, e oggi fundraiser a Diabete Romagna Onlus. Alle 17.30 è previsto un giro di esplorazione del Campus di Forlì, guidato dagli studenti del Master; un’occasione unica per conoscere gli spazi accademici e vivere l’energia della comunità studentesca. Si chiude alle 18 con il tradizionale aperitivo a pochi passi dal Campus.

“Quello del Fundraiser è un lavoro di cura e relazioni - spiega Valerio Melandri, fondatore e direttore del Master -. Fare raccolti fondi è una cosa seria, che richiede sacrificio, competenze e grande professionalità. Non si tratta solo di chiedere soldi. C’è molto altro dietro a questa figura professionale, sempre più richiesta nelle organizzazioni nonprofit. Di questo e molto altro parleremo venerdì prossimo, al primo Open Day in presenza dedicato al percorso formativo del Master, un viaggio unico ed esperienziale che ci condurrà nel cuore dell’attività di un Fundraiser .” Per maggiori info sull’open day in presenza del Master di Fundraising di Forlì e per prenotare il proprio posto: https://www.master-fundraising.it/openday/