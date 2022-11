Master in Fundraising, un forte legame col territorio: due borse di studio per chi risiede in Romagna

Due borse di studio per allievi residenti in Romagna. Giunto alla ventunesima edizione, il Master in fundraising per il nonprofit e gli enti pubblici di Forlì, l’unico corso accademico italiano interamente dedicato al tema della raccolta fondi, dimostra così, ancora una volta, di essere non solo luogo di alta formazione ma motore dello sviluppo del territorio. Un’ulteriore conferma dello strettissimo legame che da sempre lo unisce al tessuto socio-economico dove è nato e cresciuto. Del resto, il Master, voluto dall’università di Bologna e ospitato da sempre al Campus di Forlì, è senza dubbio un fiore all’occhiello per l’intera Romagna, ormai riconosciuta come la capitale italiana del fundraising.

"A Forlì abbiamo cominciato a studiare il fundraising quando nel nostro Paese la parola stessa era pressoché sconosciuta - dice Valerio Melandri, fondatore e direttore del Master -. A Riccione terremo anche quest’anno, dal 5 al 7 giugno, il Festival del fundraising, la maggiore convention del settore. Ma quello che più conta è che da qui sono usciti oltre mille professionisti che oggi lavorano nelle organizzazioni nonprofit di tutta Italia". Le due borse di studio riservate ai ragazzi e alle ragazze residenti in Romagna fanno parte di un ricco pacchetto di 16 borse complessive.

La prima è offerta da Mpp Assicurazioni, agenzia fondata a Forlì da Goffredo Moschini, Giuseppe Pierotti e Franco Pratesi, una realtà cresciuta fino ad avere una trentina di collaboratori. Mpp ha stretto da tempo un patto di amicizia con gli studenti in fundraising, cui non fa mai mancare il proprio sostegno. La seconda borsa, invece, è messa a disposizione dalla stessa struttura del Master, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Forlì. Si tratta di due contributi del valore di 7.750 euro, a copertura totale del costo dei corsi. Le iscrizioni alle selezioni per le borse (che richiederanno prove aggiuntive) terminano venerdì 11 novembre, lo stesso giorno in cui scadono le domande di ammissione al Master. La residenza nel triangolo Forlì-Ravenna-Rimini è richiesta perché, oltre alla frequenza dei corsi, è previsto un impegno lavorativo sul campo.