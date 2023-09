Materassi, reti e “buoni” in dono alle famiglie alluvionate: “Siamo pronti per la consegna”

Centinaia di materassi, singoli e matrimoniali, reti e buoni Ovs sono in arrivo nelle case dei cittadini alluvionati. Si è conclusa in questi giorni l’istruttoria per la distribuzione di beni durevoli e di buoni acquisto (materassi, reti, cuscini e buoni Ovs) messi a disposizione da parte di aziende solidali in favore delle famiglie e delle persone colpite dall’alluvione.

“Siamo pronti con la consegna - spiega l’assessora al Welfare, Barbara Rossi -. Abbiamo ingaggiato una ditta specializzata, già operativa con numerosi addetti, che si sta occupando della consegna di 316 materassi matrimoniali con rete, 248 materassi singoli e 960 guanciali. Ogni nucleo beneficiario della donazione verrà contattato dai nostri uffici per concordare le modalità più comode di consegna del materiale, facendo particolare attenzione a situazioni di famiglie con fragilità e persone anziane. Ad oggi abbiamo raggiunto 29 nuclei familiari e consegnato 39 materassi, 61 cuscini e 15 comodini”.

Oltre ai materassi e cuscini, è in corso la distribuzione di 1.280 buoni Ovs del valore di 30 euro l’uno, da spendere in abbigliamento e biancheria per la casa in tutti i punti vendita della catena. “Anche in questo caso soddisferemo tutte le domande pervenute - dice l’assessora -. Grazie a queste importanti donazioni, molte delle nostre famiglie duramente colpite dall’alluvione e che hanno perso tutto o gran parte dei propri beni, hanno la possibilità di ottenere un aiuto significativo e immediato. Nella definizione di questo percorso sono stati determinanti anche i nostri quartieri - conclude - che hanno rappresentato un prezioso punto di riferimento per la consegna delle domande e la mappatura delle singole esigenze”.