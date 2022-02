Ha raccontato il Festival di Sanremo, Matilde Montanari canterà a San Marino: il sogno è l'Eurovision 2022

Inviata speciale per "RadioImmaginaria", la radio dei giovani. E in gara al Sanremo Newtalent Winter 2022, dove per appena un punto ha sfiorato il trionfo. E' stata una settimana da "brividi", per citare il tormentone di Mahmood e Blanco, e dalle intense emozioni quella vissuta da Matilde Montanari, forlivese di 16 anni, che ha respirato da vicinissimo l'atmosfera della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Chi dal vivo e chi in diretta sul web ha potuto apprezzare anche il talento della giovane studentessa del Liceo Artistico e Musciale "Canova" di Forlì, che il 14 febbraio sarà in gara per le semifinali de "Una voce per San Marino", appuntamento attraverso il quale si sceglierà l’artista che rappresenterà il Titano all'Eurovision Song Festival. In finale ci saranno tanti volti noti della musica, come Achille Lauro, Blind, già visto a X Factor 2020, Ivana Spagna, Valerio Scanu, Alberto Fortis, mentre dalla Spagna arriverà Cristina Ramos, vincitrice di “Got Talent España” nel 2016. "Sarà una gara intensa, ma sono contenta dell'esperienza che ho fatto", esclama la 16enne.

Matilde, che esperienza è stata quella di Sanremo?

Un'esperienza stupenda e non vedo assolutamente l'ora di poterla ripetere, facendo anche più approfondimenti.

Ne avrà vissuti tanti. Ma il momento più bello?

Direi la serata delle cover e la finale, perchè abbiamo tifato i nostri preferiti. Mi è piaciuto decretare il vincitore della Giuria degli Adolescenti, ma anche vedere l'Ariston illuminato e sognare al tempo stesso

Anche la classifica della Guria degli adolescenti ha premiato Mahmood e Blanco. Cosa ha colpito di questo brano?

Il testo, che era molto bello. Ma anche il fatto che questi due artisti sono molti giovani e fanno musica attuale. Sentirli insieme è stato molto interessante.

Siete riusciti a far arrivare la vostra voce ad Amadeus?

Sì! E riusciremo a consegnare anche il premio della Giuria degli adolescenti.

Il suo preferito è perché?

Ne elenco due. Elisa e Gianni Morandi. Morandi per il testo e per la canzone che è carica, Elisa perchè è stata fantastica e pazzesca. Ma anche Mahmood e Blanco sono stati molto bravi.

Quale sarà il tormentone?

Per quest'estate vedo quella di Dargen D'Amico "Dove si balla" e "Ciao Ciao" de "La rappresentante di lista". Ma si sentirà molto per radio anche "Brividi"

Un aggettivo per Mahmood &Blanco?

Stupefacenti. Mi hanno stupito molto.

Elisa?

Dea. E' stata impeccabile.

Morandi?

Energetico e ovviamente senza tutto. E' un uomo fantastico.

Come definisce questo Festival è perché?

Fresco e molto giovane. Un Festival per tutti. C'era musica per tutti i gusti. E' stato anche abbastanza scorrevole, con argomenti attuali.

Ma a Sanremo è stata anche tra i finalisti del Sanremo Newtalent Winter 2022...

Sono arrivata al secondo posto e per un punto ho perso contro un tenore di 37 anni molto bravo. Ho cantato "As the world caves in" di Matt Maltese, un brano pop-folk riadattato col pianoforte.

Da Sanremo a Forlì. Cosa porterai nella valigia dei ricordi?

Le belle persone che ho conosciuto in questo viaggio. Immagini con qualche celebrità e l'intervista ad Irama.

Prossimi impegni?

Il 14 febbraio sono tra i 60 semifinalisti dell'Eurovision per rappresentare San Marino. E parteciperanno anche altri artisti come Achille Lauro. Da Forlì ci saranno i fratelli Elena e Francesco Faggi. Sarà quindi una gara intensa, ma sono contenta dell'esperienza che ho fatto. E' già tantissimo, visto che ho 16 anni.

Il suo sogno?

Continuare con la musica e il mio progetto. Spero che la mia musica arrivi a qualcuno.