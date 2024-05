Matrimonio tra food e design: nuovo impegno di Casa Artusi per la promozione del Made in Italy

Casa Artusi - unica realtà al mondo a disporre in concessione i marchi di “Pellegrino Artusi” e “Casa Artusi” - e Adi Associazione per il Disegno Industriale, hanno firmato un protocollo di intesa per future collaborazioni finalizzate a promuovere il Made in Italy attraverso le leve che lo rendono noto al mondo: il food e il design. Eventi e iniziative congiunte saranno presto attivati per diffondere il food design, il benessere sociale, la tradizione e l’innovazione, inoltre saranno promosse sinergie inedite con partner industriali nel campo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico per lo sviluppo di nuovi impieghi nel campo del design industriale e in ambito di innovation food. Inoltre una sezione speciale tematica individuerà proposte che promuovano la “Cucina domestica nel mondo” in relazione all’opera di Pellegrino Artusi, suo primo ambasciatore.

Il presidente di Adi, Luciano Galimberti, parla di "un'unione che intende guardare al settore food dal punto di vista progettuale, inteso come genio creativo, ma anche come ricerca, innovazione e progresso da trasferire a livello globale. Nel 2014 abbiamo infatti inserito il Food Design tra le categorie del Premio Compasso d’Oro, è quindi per noi significativo intessere un rapporto privilegiato con il mondo di Artusi". Casa Artusi - dichiarano Monica Fantini, presidente di Smart società benefit di marketing artusiano e Chiara Galbiati, direttrice generale della Fondazione Casa Artusi - è un centro internazionale con sede in Romagna che si occupa della promozione e la diffusione della cultura artusiana nel mondo. Poter avere un rapporto privilegiato con l’Adi, che dal ’56 riunisce oltre mille realtà che si occupano a vario titolo di design, significa portar nuove idee, nuovi contatti alla nostra attività e tutto questo proietta Casa Artusi, ancora di più, nel futuro”.

Il protocollo d’intesa è stato siglato negli spazi dell’Adi Design Museum, museo che diffonde la cultura del design a livello nazionale e internazionale attraverso l’esposizione della collezione permanente del premio Compasso d’Oro – memoria storica del design italiano dal 1954 ad oggi – e la produzione di mostre tematiche con focus sul design contemporaneo, esposte anche all’estero in tour internazionali in Europa, Asia e Stati Uniti. Un museo dinamico – il più grande d’Europa dedicato al design – un centro culturale all'insegna della contemporaneità e della ricerca, che mira a svolgere un ruolo attivo all'interno della rete museale globale. Un luogo capace anche di uscire dai confini tradizionali dei luoghi deputati alla cultura e aprirsi alla complessità di una realtà globalizzata in tutte le sue manifestazioni, stabilendo contatti tra il mondo del design e quello delle imprese, del food, dell'architettura, della scienza, della tecnologia.