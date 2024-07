Matt Traverso a Salotto blu: "Il segreto di salute e benessere? Essere sinceri con sé stessi"

Matt Traverso, nato da genitori italiani, dopo gli studi di psicologia a Londra e di conduzione aziendale in nord America, vive tra Stati Uniti, Inghilterra e Spagna e tiene incontri e conferenze in tutto il mondo sui temi della crescita personale e professionale e dell'equilibrio interiore. Sugli stessi argomenti è autore di libri di successo tradotti in molte lingue. Intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva 'Salotto Blu' che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99, Traverso, sorridente, entusiasta della propria professione, ha "snocciolato" alcuni dei propri più radicati convincimenti: "San Francesco affermava che ciò che le persone vanno cercando nella vita, tra dubbi, ansie e strade diverse, è se stessi. Aveva ragione, è quella la chiave di tutto. Per affrontare le sfide del lavoro, della salute, delle relazioni interpersonali, dobbiamo sforzarci di capire chi siamo e cosa ci serve davvero. Mi occupo di coaching, ho fondato due scuole di formatori aziendali, ma so che non esiste leadership senza benessere interiore. Fondamentale è l'autenticità, conoscere la propria natura, incoraggiarla. Non si risolve la propria esistenza con terapie e farmaci, ma con la conoscenza, la capacità di darsi obiettivi, la condivisione".