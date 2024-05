Muore ad appena 15 anni per una grave malattia, a San Martino in Strada quartiere stretto nel cordoglio

E' stato un primo maggio funestato da un lutto che ha colpito particolarmente la comunità di San Martino in Strada. E' morto, infatti, Matteo Craspi. Il ragazzo aveva appena 15 anni ed è stato ucciso da una grave forma di leucemia, nonostante i tentativi di salvargli la vita. Il funerale del ragazzo si terrà il 4 maggio alle 14,30 nella chiesa parrocchiale della frazione forlivese.

A ricordarlo anche la società di calcio locale, la Asd Union Sammartinese, dove Matteo giocava già da alcuni anni. “Grazie Matte per tutti questi anni trascorsi insieme nei campi da calcio e nella quotidianità. Grazie Matte per l’amicizia che ci hai donato. Grazie Matte per il tuo sorriso che rimarrà sempre con noi. Tu sei e resterai sempre il nostro Guerriero”, è il commiato su Facebook dei suoi compagni di gioco.

