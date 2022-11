Mattoncini di Lego per sviluppare la creatività: al progetto Giocopopoli il premio "Istruzione di qualità"

Il progetto "Giocopopoli: Forlimpopoli si mette in Gioco!" del Comune di Forlimpopoli ha ricevuto il Premio “Istruzione di qualità” assegnato da Kpmg nell’ambito del Cresco Award Città Sostenibili. La cerimonia di consegna si è svolta mercoledì a Bergamo, in occasione della 39esima assemblea dell'Anci. A ritirare il riconoscimento l’assessora ai Servizi educativi per la prima infanzia Elisa Bedei. "Ricevere questo premio ci rende molto felici e orgogliosi. Ma non vogliamo considerarlo un punto di arrivo - esordisce Bedei -. Anzi, vogliamo che sia il punto di partenza per il grande sogno della comunità educante che vogliamo diventare"

"E infatti - prosegue -, sempre grazie alle prestigiose collaborazioni nate in occasione di Giocopopoli, già per il periodo natalizio una fantastica squadra di professionisti e volontari sta lavorando per realizzare alcune nuove iniziative (che per il momento lasciamo ancora avvolte nel mistero) che coinvolgeranno grandi e piccini". Grazie al questo premio al Comune di Forlimpopoli arriveranno 20 computer per le attività educative.

Il progetto

“Giocopopoli” è un progetto nato grazie alla collaborazione con l’Associazione Heart4Children e in sinergia con il Gruppo Lego (che ha messo a disposizione ben 150 chili dei suoi celebri mattoncini), con lo scopo di promuovere il gioco come occasione di apprendimento, di sviluppo della creatività, di costruzione del presente e del futuro di bambini e adolescenti. Così, a fine settembre (anche grazie al sostegno del Festival del Buon Vivere, di Puliproject e del Gruppo Vivendolavia), la città artusiana ha ospitato una tre giorni ricca di appuntamenti nel segno dei variopinti mattoncini: momenti di formazione per insegnanti, educatori, genitori, laboratori per bambini e ragazzi e mostre.

“Giocopopoli” ha riscosso un tale successo che i posti per partecipare alle varie iniziative sono andati subito esauriti e, quasi a furor di popolo, il Comune ha dovuto prevedere una replica all’inizio di ottobre. Cresco Award Città Sostenibili è un’iniziativa promossa da Fondazione Sodalitas, con il patrocinio e la collaborazione di Anci e la partnership di aziende avanzate sul fronte della Sostenibilità, con l’obiettivo di riconoscere l'impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile del territorio, in accordo con gli Sdgs dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Accanto a Forlimpopoli sono stati complessivamente una ventina i Comuni premiati in questa edizione nelle varie categorie.