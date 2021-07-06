Liceo Classico, 227 "maturi": tantissimi bravissimi, in dieci ricevono il diploma con la lode
Sono invece ben 263 gli studenti che hanno superato l'anno scolastico 2020-2021 con una media uguale o superiore all'8
Sono 227 i "maturi" del Liceo Classico Morgagni di Forlì. Sono 45 i ragazzi che hanno conseguito il diploma col massimo dei voti, mentre sono dieci coloro che hanno avuto la Lode. Sono invece ben 263 gli studenti che hanno superato l'anno scolastico 2020-2021 con una media uguale o superiore all'8. Sono stati ammessi all'anno successivo in 952, mentre i bocciati sono 63. Gli studenti col giudizio sospeso e la sufficienza da recuperare sono invece 140. La scuola ha fornito i nominativi dei ragazzi che hanno superato l'anno con una media uguale o superiore al nove. E sono ben 50.
CLASSICO
1 BASSI MATILDE 92
2 BERGOMI SARAH 100 LODE
3 BONDI ELISABETTA 87
4 CECCARONI GIOVANNI 72
5 CONTI LORENZO 64
6 DELGADO PEREIRA CRISTIAN LEONARDO 62
7 DI FABIO FEDERICA 97
8 FORTI SOFIA 94
9 FRASCA CECILIA 83
10 FRONZONI MARTA 100
11 GARDELLI ALESSIA 74
12 IACONO ALESSIA 90
13 NOVELLI RICCARDO 78
14 PACI GIULIA 100
15 PINZA CATERINA 92
16 PRETI SIMONE 60
17 RODARI MORENA 100
18 SALETTI ELEONORA 93
19 TRONCONI EDOARDO 78
20 VALENTINI MICHELE 83
1 AVELLONE CATERINA 85
2 BARZANTI NOEMI 78
3 COPPOLA SARA 80
4 FLAMIGNI MARIO 92
5 FOIERA AGNESE 85
6 GALEOTTI SOFIA 90
7 GIUNCHI ELISA 100
8 MANGELLI BIANCA 100 LODE
9 MANUCCI LUCREZIA 90
10 MARZILIANO FRANCESCA 67
11 PONDI LUDOVICA 94
12 RINALDI DANIELE 100 LODE
13 SEVERI CARLO 87
14 VANDI ILARIA 100 LODE
15 ZAMBELLI ELEONORA ALBA 77
16 ZATTINI LORENZO 78
SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
1 AMELI GIORGIA 84
2 ANDRIANO SARA 100 LODE
3 BALDI PARDI ALESSANDRO 60
4 BASSI NICOLE 80
5 BENINI PIETRO 78
6 BERTI ALESSANDRO 75
7 CAVALIERE DANIELE 75
8 CEMBALI FRANCESCO 73
9 COVERI FILIPPO 90
10 DI PILATO MARTINA 74
11 GALLOZZI LEONARDO 100
12 LAZZARINI BEATRICE 78
13 MALTONI BIANCA 91
14 PARISI FEDERICO 86
15 PARRACINO ALESSANDRA 74
16 PASINI MATTEO 78
17 RAMONI MATILDA 88
18 RAMUNDO NICOLE 92
19 RAVAIOLI DIEGO 70
20 RAVAIOLI GIULIA 97
21 VISENTINI ANDREA 77
LINGUISTICO ESABAC
1 ABATE GIULIA 72
2 AGATENSI ILENIA 100
3 BACCI MARTINA 90
4 BEDEI FRANCESCA 100
5 CANALI LUCA 86
6 CARIGI GIULIA 100
7 CAVINA ALICE 100
8 COTTU NICOLO' 100
9 CURINA ISABELLA 88
10 DI PASQUALE ALESSIA 94
11 FONTANA FRANCESCA 86
12 KHAMASSI IMEN 72
13 LEGA GIADA 88
14 MINI MATILDE 100
15 MONTEVECCHI VIOLA 80
16 MONTI LUCIA 80
17 PACE MADDALENA 100
18 RAVAIOLI FRANCESCA 100
19 RONCHI MARTINA 90
20 ROSSI ELISA 90
21 SEONI VALENTINA 92
22 TESEI MATILDE 77
23 TOLEDO LIA 80
24 VALENTINI SOFIA 88
LINGUISTICO
1 ANGELICCHIO MARTINA 88
2 ANGELICCHIO VINCENZO 84
3 ARCA MICHELE 83
4 BARZAGLI MADDALENA 100
5 BOSCHI SOFIA 78
6 CASADEI ARIANNA 100
7 CIANI FEDERICA 83
8 CORBI ALESSANDRO 76
9 FABBRI ALESSIA 100 LODE
10 FAGGI ELENA 100 LODE
11 FEDERICI SONIA 78
12 GARDELLI GAIA 70
13 GILABERTE SOFIA 94
14 IMPERIALE GLENDA 87
15 LIMA DE SOUZA ANA LAIZA 71
16 LIMONETTI VITTORIA 88
17 MOLINARI JENNIFER 88
18 PEDULLI GIADA 100
19 PEREZ RACHELE 92
20 RINALDINI EDOARDO 78
21 SEVERI REBECCA 82
22 SOLFRINI SOFIA 78
23 VALLICELLI GIULIA 97
24 ZACCARELLI ANTONIO 62
1 BERTI MARTINA 100
2 BERTI SARA 100
3 BIONDI VIRGINIA 100
4 CARMELLINI GIULIA 100
5 CURCIO MATTEO 86
6 DI CARLO MADDALENA 100 LODE
7 GATTI ALICE 75
8 GIANNINI SOFIA 82
9 PETRINI ADELE 88
10 RIABI YASSINE 84
11 RIGHI BENEDETTA ALESSANDRA 100
12 RIVOLA ALICE 100
13 RONDONI GIULIA 100
14 ROSSI MARIASONIA 87
15 SALSI MIRKO 81
16 SBRIGHI MARTINA 100
17 SEVERI RACHELE 90
18 SOCCI SOFIA 86
19 VILLA SOFIA 100
1 BAJRAMAJ ALICE 85
2 BIANCHI GIORGIA 80
3 BOARI CHIARA 80
4 CAMPRINCOLI CHIARA 77
5 CELLI GABRIELE 70
6 CONTAVALLI CHIARA 71
7 CRISTOFANI ALLEGRA 100
8 FABBRI MANUEL 80
9 GRANATI EMMA 70
10 LEONI FILIPPO 70
11 LLESHAJ SEIVI 65
12 MENGHETTI SARA 70
13 PLACHESI SACCHETTI GAIA 81
14 PRATI CAMILLA 83
15 RICCI ALESSANDRA 70
16 SFONDI AURORA 100
17 TASSINARI VIOLA 100
18 ZANUCCOLI ANNA 75
SCIENZE UMANE
1 AGATENSI ELENA 78
2 AMADORI TOMMASO 74
3 CAPACCI GIADA 100
4 CASADEI SARA 60
5 COLIVA IRENE 62
6 CUCCHI GIADA 72
7 DAL MASO ALICE 96
8 DELVECCHIO VITTORIA 100
9 FABBRI ANITA 86
10 FERRUCCI FRANCESCO 90
11 LIPPI MARIA TERESA 67
12 LOMBARDI LUCIA MATILDE 78
13 MIRAGLIA ALESSIA 96
14 MONTI VIRGINIA 96
15 NICOLUCCI EMMA 92
16 PEDALETTI MARTINA 94
17 SEDIOLI ALICIA-MAE 72
18 TASSINARI CLARA 80
1 AGNOLETTI CATERINA 100
2 BASSINI ALESSIA 90
3 BONDURI GIULIA 81
4 CAIAZZO DEBORA 100
5 COSTANTINI AURORA 100
6 GARAVINI SARA 86
7 GATTI ALICE 90
8 GIOVANNETTI ALESSIA 75
9 GIUNCHI ANNA 85
10 GORI NOEMI 98
11 MALTONI BENEDETTA 100
12 MARTINI LIVIA 100
13 MISSIROLI MATILDE 100
14 PANZAVOLTA MARTINA 93
15 PEDRIZZI LAURA 97
16 PRESUTTO LAURA 96
17 RANIERI GAIA 96
18 RUGGERI GIULIA 80
19 SOLFRINI LUCREZIA 98
20 STOPPA ALICE 100
21 TAULETTA NOEMI 80
22 TREVI MATILDE 78
23 VERSARI ANNA 100
24 VIO LUCIA 100
1 BALDONI CLARA 79
2 BARASA GIULIA 76
3 BATTISTINI SOFIA 80
4 BELLINI GIULIA 92
5 BEN DOUDOU NOUR 100
6 CASAMENTI VALERIA 78
7 CASTORI FRANCESCA 100 LODE
8 CONTI ALESSIA 91
9 CRETOSI BISSI SIMONE 68
10 GHIRELLI SARA 100
11 LEONESSI CARLOTTA 80
12 LUPRANO ROSSELLA 71
13 MAZZOLI SIMONE 84
14 MIHUT LORENA IZABELA 95
15 QUADRINI BIANCA 76
16 SCOTTI AURORA 100 LODE
17 TORCIVIA GIADA 90
18 VUCOSSA ALESSANDRO 84
19 ZANNIBONI VALENTINA 71
1 ANTONINI GIADA 69
2 BERGAMASCHI ANNA 65
3 CIPOLLONI CATERINA 100
4 FANTUZZI GIULIA 90
5 GUIDAZZI ALESSIA 90
6 IMMORDINO GLORIA 100
7 LADARU ROXANA 87
8 MANTINI ANDREA 90
9 MARKU REBEKA 78
10 MARTINELLI ELENA 90
11 MENGHETTI LUCIA 81
12 MONTI ARIANNA 75
13 PAPPADIA SONIA 96
14 PASQUINI LINDA 100
15 PAVANI JESSICA 78
16 PICCARO MATILDE 90
17 PICCININNI ANNALISA 79
18 PRIORI PIETRO 95
19 QUADRINI TOMMASO 74
20 QUARANTA VIOLA 68
21 RAGAZZINI SARA 87
22 RAMBELLI VIOLA 95
23 TORRONI GIULIA 100
24 VAIRO VALERIE 69