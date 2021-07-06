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Liceo Classico, 227 "maturi": tantissimi bravissimi, in dieci ricevono il diploma con la lode

Sono invece ben 263 gli studenti che hanno superato l'anno scolastico 2020-2021 con una media uguale o superiore all'8

Redazione 06 luglio 2021 09:49

Sono 227 i "maturi" del Liceo Classico Morgagni di Forlì. Sono 45 i ragazzi che hanno conseguito il diploma col massimo dei voti, mentre sono dieci coloro che hanno avuto la Lode. Sono invece ben 263 gli studenti che hanno superato l'anno scolastico 2020-2021 con una media uguale o superiore all'8. Sono stati ammessi all'anno successivo in 952, mentre i bocciati sono 63. Gli studenti col giudizio sospeso e la sufficienza da recuperare sono invece 140. La scuola ha fornito i nominativi dei ragazzi che hanno superato l'anno con una media uguale o superiore al nove. E sono ben 50.

CLASSICO
1    BASSI    MATILDE    92    
2    BERGOMI    SARAH    100    LODE
3    BONDI    ELISABETTA    87    
4    CECCARONI    GIOVANNI    72    
5    CONTI    LORENZO    64    
6    DELGADO PEREIRA    CRISTIAN LEONARDO    62    
7    DI FABIO    FEDERICA    97    
8    FORTI    SOFIA    94    
9    FRASCA    CECILIA    83    
10    FRONZONI    MARTA    100    
11    GARDELLI    ALESSIA    74    
12    IACONO    ALESSIA    90    
13    NOVELLI    RICCARDO    78    
14    PACI    GIULIA    100    
15    PINZA    CATERINA    92    
16    PRETI    SIMONE    60    
17    RODARI    MORENA    100    
18    SALETTI    ELEONORA    93    
19    TRONCONI    EDOARDO    78    
20    VALENTINI    MICHELE    83    

1    AVELLONE    CATERINA    85    
2    BARZANTI    NOEMI    78    
3    COPPOLA    SARA    80    
4    FLAMIGNI    MARIO    92    
5    FOIERA    AGNESE    85    
6    GALEOTTI    SOFIA    90    
7    GIUNCHI    ELISA    100    
8    MANGELLI    BIANCA    100    LODE
9    MANUCCI    LUCREZIA    90    
10    MARZILIANO    FRANCESCA    67    
11    PONDI    LUDOVICA    94    
12    RINALDI    DANIELE    100    LODE
13    SEVERI    CARLO    87    
14    VANDI    ILARIA    100    LODE
15    ZAMBELLI    ELEONORA ALBA    77    
16    ZATTINI    LORENZO    78    

 SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO SOCIALE
1    AMELI    GIORGIA    84    
2    ANDRIANO    SARA    100    LODE
3    BALDI PARDI    ALESSANDRO    60    
4    BASSI    NICOLE    80    
5    BENINI    PIETRO    78    
6    BERTI    ALESSANDRO    75    
7    CAVALIERE    DANIELE    75    
8    CEMBALI    FRANCESCO    73    
9    COVERI    FILIPPO    90    
10    DI PILATO    MARTINA    74    
11    GALLOZZI    LEONARDO    100    
12    LAZZARINI    BEATRICE    78    
13    MALTONI    BIANCA    91    
14    PARISI    FEDERICO    86    
15    PARRACINO    ALESSANDRA    74    
16    PASINI    MATTEO    78    
17    RAMONI    MATILDA    88    
18    RAMUNDO    NICOLE    92    
19    RAVAIOLI    DIEGO    70    
20    RAVAIOLI    GIULIA    97    
21    VISENTINI    ANDREA    77 

LINGUISTICO ESABAC
1    ABATE GIULIA    72
2    AGATENSI ILENIA    100
3    BACCI MARTINA    90
4    BEDEI FRANCESCA    100
5    CANALI LUCA    86
6    CARIGI GIULIA    100
7    CAVINA ALICE    100
8    COTTU NICOLO'    100
9    CURINA ISABELLA    88
10    DI PASQUALE ALESSIA    94
11    FONTANA FRANCESCA    86
12    KHAMASSI IMEN    72
13    LEGA GIADA    88
14    MINI MATILDE    100
15    MONTEVECCHI VIOLA    80
16    MONTI LUCIA    80
17    PACE MADDALENA    100
18    RAVAIOLI FRANCESCA    100
19    RONCHI MARTINA    90
20    ROSSI ELISA    90
21    SEONI VALENTINA    92
22    TESEI MATILDE    77
23    TOLEDO LIA    80
24    VALENTINI SOFIA  88 

LINGUISTICO
1    ANGELICCHIO    MARTINA    88    
2    ANGELICCHIO    VINCENZO    84    
3    ARCA    MICHELE    83    
4    BARZAGLI    MADDALENA    100    
5    BOSCHI    SOFIA    78    
6    CASADEI    ARIANNA    100    
7    CIANI    FEDERICA    83    
8    CORBI    ALESSANDRO    76    
9    FABBRI    ALESSIA    100    LODE
10    FAGGI    ELENA    100    LODE
11    FEDERICI    SONIA    78    
12    GARDELLI    GAIA    70    
13    GILABERTE    SOFIA    94    
14    IMPERIALE    GLENDA    87    
15    LIMA DE SOUZA    ANA LAIZA    71    
16    LIMONETTI    VITTORIA    88    
17    MOLINARI    JENNIFER    88    
18    PEDULLI    GIADA    100    
19    PEREZ    RACHELE    92    
20    RINALDINI    EDOARDO    78    
21    SEVERI    REBECCA    82    
22    SOLFRINI    SOFIA    78    
23    VALLICELLI    GIULIA    97    
24    ZACCARELLI    ANTONIO    62  

1    BERTI    MARTINA    100    
2    BERTI    SARA    100    
3    BIONDI    VIRGINIA    100    
4    CARMELLINI    GIULIA    100    
5    CURCIO    MATTEO    86    
6    DI CARLO    MADDALENA    100    LODE
7    GATTI    ALICE    75    
8    GIANNINI    SOFIA    82    
9    PETRINI    ADELE    88    
10    RIABI    YASSINE    84    
11    RIGHI    BENEDETTA ALESSANDRA    100    
12    RIVOLA    ALICE    100    
13    RONDONI    GIULIA    100    
14    ROSSI    MARIASONIA    87    
15    SALSI    MIRKO    81    
16    SBRIGHI    MARTINA    100    
17    SEVERI    RACHELE    90    
18    SOCCI    SOFIA    86    
19    VILLA    SOFIA    100    

1    BAJRAMAJ    ALICE    85
2    BIANCHI    GIORGIA    80
3    BOARI    CHIARA    80
4    CAMPRINCOLI    CHIARA    77
5    CELLI    GABRIELE    70
6    CONTAVALLI    CHIARA    71
7    CRISTOFANI    ALLEGRA    100
8    FABBRI    MANUEL    80
9    GRANATI    EMMA    70
10    LEONI    FILIPPO    70
11    LLESHAJ    SEIVI    65
12    MENGHETTI    SARA    70
13    PLACHESI SACCHETTI    GAIA    81
14    PRATI    CAMILLA    83
15    RICCI    ALESSANDRA    70
16    SFONDI    AURORA    100
17    TASSINARI    VIOLA    100
18    ZANUCCOLI    ANNA    75

SCIENZE UMANE
1    AGATENSI    ELENA    78    
2    AMADORI    TOMMASO    74    
3    CAPACCI    GIADA    100    
4    CASADEI    SARA    60    
5    COLIVA    IRENE    62    
6    CUCCHI    GIADA    72    
7    DAL MASO    ALICE    96    
8    DELVECCHIO    VITTORIA    100    
9    FABBRI    ANITA    86    
10    FERRUCCI    FRANCESCO    90    
11    LIPPI    MARIA TERESA    67    
12    LOMBARDI    LUCIA MATILDE    78    
13    MIRAGLIA    ALESSIA    96    
14    MONTI    VIRGINIA    96    
15    NICOLUCCI    EMMA    92    
16    PEDALETTI    MARTINA    94    
17    SEDIOLI    ALICIA-MAE    72    
18    TASSINARI    CLARA    80    

1    AGNOLETTI    CATERINA    100
2    BASSINI    ALESSIA    90
3    BONDURI    GIULIA    81
4    CAIAZZO    DEBORA    100
5    COSTANTINI    AURORA    100
6    GARAVINI    SARA    86
7    GATTI    ALICE    90
8    GIOVANNETTI    ALESSIA    75
9    GIUNCHI    ANNA    85
10    GORI    NOEMI    98
11    MALTONI    BENEDETTA    100
12    MARTINI    LIVIA    100
13    MISSIROLI    MATILDE    100
14    PANZAVOLTA    MARTINA    93
15    PEDRIZZI    LAURA    97
16    PRESUTTO    LAURA    96
17    RANIERI    GAIA    96
18    RUGGERI    GIULIA    80
19    SOLFRINI    LUCREZIA    98
20    STOPPA    ALICE    100
21    TAULETTA    NOEMI    80
22    TREVI    MATILDE    78
23    VERSARI    ANNA    100
24    VIO    LUCIA    100

1    BALDONI    CLARA    79    
2    BARASA    GIULIA    76    
3    BATTISTINI    SOFIA    80    
4    BELLINI    GIULIA    92    
5    BEN DOUDOU    NOUR    100    
6    CASAMENTI    VALERIA    78    
7    CASTORI    FRANCESCA    100    LODE
8    CONTI    ALESSIA    91    
9    CRETOSI BISSI    SIMONE    68    
10    GHIRELLI    SARA    100    
11    LEONESSI    CARLOTTA    80    
12    LUPRANO    ROSSELLA    71    
13    MAZZOLI    SIMONE    84    
14    MIHUT    LORENA IZABELA    95    
15    QUADRINI    BIANCA    76    
16    SCOTTI    AURORA    100    LODE
17    TORCIVIA    GIADA    90    
18    VUCOSSA    ALESSANDRO    84    
19    ZANNIBONI    VALENTINA    71    

1    ANTONINI    GIADA    69
2    BERGAMASCHI    ANNA    65
3    CIPOLLONI    CATERINA    100
4    FANTUZZI    GIULIA    90
5    GUIDAZZI    ALESSIA    90
6    IMMORDINO    GLORIA    100
7    LADARU    ROXANA    87
8    MANTINI    ANDREA    90
9    MARKU    REBEKA    78
10    MARTINELLI    ELENA    90
11    MENGHETTI    LUCIA    81
12    MONTI    ARIANNA    75
13    PAPPADIA    SONIA    96
14    PASQUINI    LINDA    100
15    PAVANI    JESSICA    78
16    PICCARO    MATILDE    90
17    PICCININNI    ANNALISA    79
18    PRIORI    PIETRO    95
19    QUADRINI    TOMMASO    74
20    QUARANTA    VIOLA    68
21    RAGAZZINI    SARA    87
22    RAMBELLI    VIOLA    95
23    TORRONI    GIULIA    100
24    VAIRO    VALERIE    69

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