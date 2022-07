Ci sono anche due lodi all'istituto tecnico "Saffi-Alberti": tutti i voti della maturità 2022

Sono 115 i diplomati dell'istituto tecnico statale "Saffi-Alberti" di Forlì. Sono dieci i "maturi" che hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti, due dei quali con la lode. Hanno concluso il percorso di studi con 100 centesimi Sara Cimatti, Arianna Malpezzi, Lucrezia Bellucci, Edoardo Ghetti, Stefan Antonio Muntianu, Melissa Selmanhaskaj, Francesca Piraccini e Alessandro Lolli, mentre hanno ottenuto il diploma con la lode Siham El Kasmi e Silvia Ghirelli.

Complessivamente gli iscritti all'anno scolastico 2021-2022 erano 770, 653 dalla prima alla quarta. Per quest'ultima fascia sono stati promossi in 395, di cui 125 con la media superiore all'8, mentre sono 174 coloro che sono stati ammessi all'anno successivo col giudizio sospeso. I respinti sono stati 55, mentre i non scrutinati per assenze 29.

I voti

5A - Indirizzo Biotecnologie Sanitarie

AGGOUN MERIAM 60

BICCHIETTI TERESA 65

CIMATTI SARA 100

DE DONNO CHIARA 67

DEIANA ALICE 68

EDDAHRAOUI ADIL 63

EL KASMI SIHAM 100 e lode

ESPOSITO DEBORA 68

FARNETI MATTIA 65

GALASSI ASIA 84

GNANI MATILDE 87

HYSA AGNESE 60

LICHENI GIADA 83

MALPEZZI ARIANNA 100

MARCUCCI ARIANNA 72

MONOPOLI MATTIA 80

PAMPIGLIONE SEBASTIANO 76

PERINI LORENZO 75

PICCHI JESSICA 86

PUPA ERISA 91

RUSSO SOFIA 88

TASSINARI RICCARDO 61

5B - Indirizzo Biotecnologie Ambientali

BELLUCCI LUCREZIA 100

CANALI ALESSIO 70

CUSINU MATTEO 80

GATTA LORENZO 93

GHETTI EDOARDO 100

GRAMELLINI ALESSIA 64

MUNTIANU STEFAN ANTONIO 100

NECHIFOR DARIA ANASTASIA 83

PERSIANI DAVIDE 62

RICCI FRANCESCO 72

TERRANOVA ISIDE 85

5C - Indirizzo Biotecnologie Sanitarie

CECCARONI SEBASTIANO 62

COMPAORE AIDA 75

CONTI MICHELLE 88

FABBRI MARTINA 71

FRANCI NORMA 64

FRATTARUOLO GIULIA 80

GAROIA MARTINA 98

GENTILINI RACHELE 90

GERONIMO ROSSELLA 78

GJOKA ALEKSANDRA 88

LEPORE ERICA 70

LIVERANI SOFIA 79

LOIOLA GIULIA 92

MERCURIALI DAVID 64

PAOLI ANDREA 98

PETRINI SARA 70

PRECI ILIONA 63

ROMAGNOLI NICOLAS 80

ROSSI ALICE 70

SAMSAM NORA 63

SANGIORGI MARTINA 96

5D - Indirizzo Biotecnologie Sanitarie

AMADORI ANGELICA 97

ANCARANI NICOLE 62

BALDASSARI GIULIA 80

BARTOLINI GIADA 78

BENTIVOGLI LORENZO 65

ESPOSITO SIMONE 96

FEMINELLA GIADA 75

GAFFORELLI AMBRA 81

GHIRELLI SILVIA 100 e lode

GUARDIGLI MATTEO 65

MACRELLI SOFIA 82

MADAU SARA 80

MALPEZZI SARA 70

MARIANI PIETRO 60

MEDRI ALESSIA 85

MONTANARI MARTINO 76

MORDENTI FRANCESCO 61

NIGRO LAURA 70

ROMAILI CHAHD 64

SEIHON HENRIETTE 81

SELMANHASKAJ MELISSA 100

TARTAGNI ANASTASJA 92

VALMORI MARTINA 90

VISANI GIADA 81

5E - Indirizzo Sistema Moda

AGAZZI BEATRICE 68

BALBO MARTINA 90

BALZANI MATILDE 92

BERTONI LORENZO 99

BURDEINA LILIIA 76

CHEN XINGYU 73

CURRELI CRISTIANA 76

DENES ALESSANDRA 75

HATHOUT MINA 73

MAZZONE DEBORA 80

MENA DIAZ AMALIA 60

PIRACCINI FRANCESCA 100

POGGI SOFIA 65

PONDINI NOEMI 91

SANSOVINI SILVIA 97

SPANESHI STELLA 84

TAVERAS BRITO NIKAURY 68

VERDICCHIO DENISE 73

VISANI SARA 76

ZIGNANI VIVIEN 92

5G – Indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio)

CAPPELLI FRANCESCO MARIA 68

ERRICHETTI SOFIA 70

FERRINI FILIPPO 77

FLAMIGNI MARIANNA 92

GIULIANI MATILDE 78

HALILAJ DENIS 90

LOLLI ALESSANDRO 100

MAZZONI LEONARDO 75

MOSCONI CHIARA 78

NEAGU ALINA 75

PEPE FEDERICA 68

PRESTIA THOMAS 86

RANIERI FRANCESCO 68

SARDELLA GIADA PIA 62

SPANESHI BAKUSHE ANA 68

WU ZHENYAN 95

ZEDDA VALENTINA 95