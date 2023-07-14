Maturità 2023, tutti i voti dell'industriale "Marconi": ci sono anche sette lodi
Al termine dell'esame di stato si contano 22 'maturi' col massimo dei voti
Sono 170 i diplomati dell'istituto tecnico tecnologico "Marconi" di Forlì. Al termine dell'esame di stato si contano 22 'maturi' col massimo dei voti. Hanno ottenuto la lode Giulia Lombini, Matilde Matteucci, Alice Milandri, Enea Olivucci, Alice Rinieri, Alessio Ghetti e Cheng Zhang. Hanno concluso il ciclo delle superiori con il risultato di 100 Miriam Bucci, Luca Camporesi, Laura Valbonesi, Alexandru Peter, Alessio Parabita, Francesco Conti, Andrea Monti, Gioele Venturini, Lavinia Camagni, Simona Derosa, Nicola Montesi, Fabio Naldi e Luca Zanaboni,
Classe: 5A CH CHIMICA E MATERIALI
ARMUZZI ALESSANDRO 75
BABBI VANESSA 84
BOLOGNESI LUIGI 65
BUCCI MIRIAM 100
CAMPORESI LUCA 100
CANONICI ALEX 65
FABBRI MARCO 70
FAROOQI NAUMAN SHOAIB 68
GIUNCHI MARGHERITA 67
HARAGA ANDRA MELISSA 68
LASCALA LUCA 65
LIVERINI VIOLA 63
LOMBINI GIULIA 100 e lode
LORENZI CHIARA 90
MATTEUCCI MATILDE 100 e lode
NANNI LINDA 68
PADOVANI ALESSIA 72
PAOLINI EDOARDO 70
PRATI NICOLÃ’ 68
RANIERI SIMONE 71
ROSSI LUCA 68
SERVADEI GIOELE 70
SINAGRA GIULIA 78
SOLFARELLI MARIKA 86
TEODORANI GIADA 86
VALBONESI LAURA 100
5A EN ELETTRONICA
ALOE' MATTEO 78
ANDREOLA MARTINA 100 e lode
CANGINI DENIEL 72
CARFAGNA MATTEO 64
CENATIEMPO DIEGO 64
D'AMBROSIO SAMUELE 82
DALL'AGATA DIEGO 100
EL KACIMI YASSIR 72
FRONZONI MICHELE 73
GRAMELLINI FEDERICO 64
GUALTEROTTI ENRICO 64
KUMRIJA ERIK 60
LAGHI NICOLA 72
LAZZARI ALESSANDRO 82
MILANDRI ALICE 100 e lode
OLIVUCCI ENEA 100 e lode
PRATI LUCAS 88
SALVETTI JONATHAN 82
SASSO EDOARDO 62
SERAFINI MAIKOL 78
STRAZZELLA ELIA 72
TURCI ENRICO 72
5B EN ELETTRONICA
ALNI RICCARDO 72
ANTIGUA MANUEL 61
BASTIANELLI MATTEO 82
BIAGI FRANCESCO 82
CASADEI LORENZO 76
CORVINI FEDERICO 80
ELEONORI EDOARDO 78
GAGLIARDI SABRINA 75
GERACI SIMONE 65
GRAMELLINI RICCARDO 72
LUCCITELLI MATTEO 68
MAMBELLI AMEDEO 80
NANNETTI MARTIN 96
PETER ALEXANDRU 100
QUARANTA TOMMASO 72
RAVAIOLI FEDERICO 73
RINIERI ALICE 100 e lode
SARTONI LORENZO 80
SHYTAJ LORENC 71
Classe: 5A EL ELETTROTECNICA
AMADORI NICOLA 62
BARDUCCI MATTIA 70
BILLI JACOPO 80
BIZZOCCHI DOMENICO80
BUCCI ANDREA 62
DIAGNE MOHAMED 90
FONTANA MARCO 64
KOLA GJIN 94
MONTEVECCHI MANUEL 66
PADOVANI RICCARDO 75
PARABITA ALESSIO MARIA 100
RINIERI GIACOMO 91
VALBONESI FRANCESCO 60
VASCO SIMONE 68
ZANNE MOHAMED 65
Classe: 5B EL ELETTROTECNICA
ANTARIDI TOMMASO 76
BACCHILEGA RICCARDO 70
BOLLINO STEFANO 70
CAMINATI MARTINA 86
COLLINA MELISSA 88
CORDEDDU LUCA 85
FAVALI FILIPPO 65
LAGHI RICCARDO 65
LOMBI ALESSANDRO 70
MANFREDI MARCO 86
MOSCHINI FILIPPO 63
PALAZZO FRANCESCO 70
PARABITA MATTEO 62
PRENDI MICHELE 70
TATANI ERGI 60
TORELLI ROMEO 70
5A MC MECCANICA MECCATRONICA
ALVISI FILIPPO 78
BERETTA MICHELE 60
BRAVI AURORA KARTIKA 85
BRICCOLANI ASIA 98
BRIGHI ALEX 70
CASTRONUOVO MATTEO 63
CLABACCHI LORENZO 60
CONTI FRANCESCO 100
DI GIACINTO MATTEO 70
DREI PIETRO 68
FIORONI NICOLA 62
GHETTI ALESSIO 100 e lode
GIUNCHI ANDREA 62
GNANI GIULIA 65
MALTONI MATTEO 90
MARINOV VASIL DIMOV 60
MESSOU KOUSSOH EUNICE 60
MONTI ANDREA 100
PACE TOMMASO 72
PRATI FEDERICO 93
RUGGERINI LEONARDO 75
TASSINARI LUCA 76
VENTURINI GIOELE MARIA 100
Classe: 5B MC MECCANICA MECCATRONICA
ANDRINI ANITA 75
BAHA NEZIR 80
BEDEI ANDREA 72
BIANCHI MATTIA 80
CAMAGNI LAVINIA 100
CORTESI ROMEO 67
DE ANGELIS NICOLA 98
DEGL'INNOCENTI FRANCESCO 65
DEROSA SIMONA 100
FERRARIO LORENZO 72
GESSI SIMONE 95
GUIDI EDOARDO 62
LOMBARDI LUCA 96
MANDOLESI MIRCO 72
MINGOZZI LORENZO 80
MONTESI NICOLÃ’ 100
MONTI MARIA 63
MURATORI MATTIA 86
NALDI FABIO 100
RICCI ALESSANDRO 60
SOLAROLI ANDREA 65
WASYLOW ANATOL 88
ZACCARELLI MATTEO 70
ZANABONI LUCA 100
Classe: 5C MC MECCANICA MECCATRONICA
ATZORI FRANCESCO 70
BARZANTI MATTEO 90
BOSI GIACOMO 62
CAMILLINI CRISTIAN 60
CAPPELLI ENRICO 68
CASADIO RICCARDO 80
CONTI FEDERICO 90
D'ALESSANDRO GRETA 64
FANTI MATTEO 68
FURIA DANIELE 86
GAUDENZI CAMILLA 72
LELLI FRANCESCO 70
MAGNANI ELIA 70
MANTA LORENZO 86
MONTI NICOLA 60
PIOVACCARI CHIARA 64
ROMANO ALESSANDRO 70
ROSSI RICCARDO 62
TASSINARI MARCO 88
TOMASSETTI LETIZIA 90
TURA FILIPPO 94
TURRONI MANUEL 87
VITALI FRANCESCO 90
ZANABRIA ZUNIGA HAROL FERNANDO 60
ZHANG CHENG 100 e lode