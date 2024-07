Sally, il ciclo al Classico si chiude con un bel 100: "Dopo l'esame mi sono sentita un’adulta nel corpo di una bimba"

Cinque anni trascorsi al Classico, conclusi con un diploma da centista. E' il cammino di Sally Roccia, "una ragazza semplice, altruista, solare, empatica e sensibile". "Mi piace giocare a basket e passare del tempo con le mie amiche - parla di sè -. Anche studiare non mi ha mai pesato, quasi (sorride, ndr)". Sally ha frequentato l'indirizzo Scienze Umane: "Mi è sempre piaciuto pensare che 5 anni fa tra me e questo indirizzo ci sia stato un ‘amore a prima vista’ ed è quello che ora posso validare. Il liceo mi ha ‘completata’: ha confermato le mie inclinazioni lavorative e caratteriali facendomi credere ancora di più in me stessa".

Come è stato il suo cammino?

"Il percorso che ho affrontato non è stato tutto rose e fiori, soprattutto nei rapporti con i compagni. Ogni anno scolastico mi ha sempre lasciato qualcosa che custodisco con gelosia: gite, lezioni, ‘intoppi’ e in particolare l’affetto e la comprensione che ho ricevuto da parte dei professori".

Cosa c'è nel bagaglio che l'ha accompagnata in questo viaggio?

"Consapevolezza. Ogni tanto ho dubitato di riuscire a raggiungere i miei obiettivi e a superare quelli che credevo limiti. Il liceo mi ha permesso di prendere atto delle mie potenzialità e ha rafforzato le mie idee sul futuro".

Ha un ricordo particolare che vuole raccontare?

"In quarta liceo io e miei compagni abbiamo organizzato una ‘festa a sorpresa’ per l’arrivo di Diego, il figlio di una nostra compagna. Approfittando dell’intervallo per decorare l’aula abbiamo atteso il suo rientro per darle il regalo e smangiucchiare qualcosa. È stato davvero emozionante".

Alla fine è arrivato un bel 100. Come si è preparata per arrivare a questo risultato?

"Ho proseguito con quello che ho sempre fatto durante questi anni. Mi è sempre piaciuto studiare e l’ho fatto, forse un po’ troppo assiduamente e ‘ansiosamente’ nel tentativo di raggiungere il mio desiderio che ora posso dire con fierezza di aver incoronato".

Quali sono state le sue emozioni quando ha varcato per l'ultima volta il Liceo?

"Mi sono sentita un’adulta nel corpo di una bambina. Mi sembrava tutto surreale e inverosimile. La mente mi ha riproiettata al settembre del 2019 mentre girovagavo tra le aule della scuola, impaurita e spaventata da quelli che sarebbero stati i ‘lunghissimi’ anni del liceo. Uscita da quella porta mi sono resa conto che questi anni così tanto ‘lunghi’ non lo sono poi stati e in un batter d’occhio ho rivissuto i famosi ‘migliori anni’ di cui tanto si parla".

Ottenuto il diploma proseguirà il percorso di studi?

"Sì, a maggio mi sono iscritta alla facoltà di Scienze dell’educazione nei servizi per l’infanzia e adesso mi ‘godo’ l’estate lavorando al centro estivo".