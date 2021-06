Istituto "Saffi-Alberti", è tempo di vacanze per i 113 maturi: tutti i voti, estate da 100 per 14 ragazzi

E' finalmente tempo di vacanze per i "maturi" dell'Istituto Tecnico "Saffi/Alberti" di Forlì. Sono infatti 113 i ragazzi che hanno conseguito il diploma al termine del percorso scolastico di cinque anni, gli ultimi due dei quali condizionati dalla pandemia da covid-19 con prevalenza di lezioni in didattica a distanza. Sono 14 i ragazzi che hanno chiuso il percorso delle superiori col massimo dei voti: si tratta di Stefan Toderel, Morgan Capriglione, Andrea Galeotti, Khadija Loukrima, Rebecca Nucci, Beatrice Rossi, Alice Dimo, Alessia Gentilini, Nicol Benazzi, Palmira Nugnes e Kevin Kuci.

Sono 89 gli studenti dell'istituto tecnico "Saffi-Alberti" ammessi al prossimo anno scolastico con una media uguale o superiore all'8. Di questi sono 14 i ragazzi che hanno avuto una pagella con la media oltre il 9. Sono 768 i ragazzi che hanno frequentato l'istituto, ma ben 41 non sono stati scrutinati per aver superato il numero di assenze consentite (poco più del 5%, precisamente il 5,34%). Su 727 scrutinati, il 59,11%, pari a 454 ragazzi, sono stati promossi con la piena sufficienza, mentre il 25% (192 sul totale) con la sospensione del giudizio. Sono invece 81 i non ammessi (10,55%).

5A Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie

ANDREOLA MICHELA 72/100

ANDRIUCA LAURA 73/100

BRAVI ERICA YASMINE 74/100

CASAMENTI SIMONE 89/100

COMPAORE DAMATA 95/100

EGIDI MARTINA 80/100

FIORINI RICCARDO 78/100

FORGANI ALESSIA 72/100

GABRIELLI MARTINA 85/100

GUARDIGLI MARGHERITA 90/100

LAVINO ELEONORA 60/100

MABROUK IBRAHIM 73/100

MALTONI LORENZO 80/100

MAMBELLI GIULIA 78/100

MINGUZZI SHARON 80/100

PADOVANI MATTEO 60/100

PANTERINI GIORGIO 70/100

SCARFI' REBECCA 78/100

TERRANOVA CRISTINA 86/100

TESSER SAMUELE 67/100

TODEREL STEFAN 100/100

VALLICELLI CRISTIAN 97/100

VIGNOLI MARIA CHIARA 72/100

YEMANE SALEM 69/100

5B Chimica, Materiali e Biotecnologie Ambientali

BALZANI ALESSANDRO 85/100

BESSAN JEAN JACQUES LEONARD 65/100

BIONDI FEDERICO 60/100

CALBOLI MATTEO 60/100

CAPRIGLIONE MORGAN 100/100

CASADEI ASIA 65/100

CASTELLUCCI SOFIA 62/100

GALEOTTI ANDREA 100/100

LOTTI ANDREA 70/100

LOUKRIMA KHADIJA 100/100

MARFELLA GIORGIO 66/100

MASSARI BRIAN 81/100

MIGANI EMANUELE 91/100

PICCIONI NICOLA 60/100

PONI DANIELE 85/100

5C Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie

ALBONETTI REBECCA 85/100

AMICI ELISA 80/100

BEVONI FRANCESCO 66/100

DERVISHI DJENETA 64/100

EL ADLAOUI BASSMA 64/100

GARATTONI CAMILLA 86/100

GHETTI SARA 80/100

GUARDIGLI SARA 100/100

JAMAL PAIEL 96/100

KAZI ISRAT JAHAN SARNA 90/100

MAMBELLI ALICE 82/100

MENGOZZI SIMONA 60/100

MUZZINI ALICE 99/100

NUCCI REBECCA 100/100

ROSSI BEATRICE 100/100

RROSHI PAOLO 72/100

RUGGERI ELIA 75/100

PADA AKEEM 62/100

TARONI ELISA 98/100

THIAM NDEYE MAGATTE 66/100

VALLI FRANCESCA 92/100

YABRE ODILE OUOSSOLOM 68/100

5D Chimica, Materiali e Biotecnologie Sanitarie

ALTIERI FRANCESCA 80/100

ARTUSI LEONARDO 83/100

BERNARDUCCI DANIELE 84/100

CAMAGNI MANUEL 82/100

CAMPORESI MAICOL 60/100

CINIERI ANGELICA 66/100

DI BARTOLO ALESSIA 73/100

DIMO ALICE 100/100

GENTILINI ALESSIA 100/100

GUEBRE SOLO HAFISSEITOU 62/100

LIPPI RICCARDO 70/100

MOSCATELLI ASIA 65/100

NDOJA JENIS 70/100

ROCHA SEQUEIRA NAYARA ANITA 65/100

SANTANDREA LORENZO 71/100

SCALIOTTI SOFIA 80/100

SQUARCIA FRANCESCO 82/100

5E Sistema Moda

BENAZZI NICOL 100/100

BLASI MANUELA 74/100

CICOGNANI ANNACHIARA 85/100

CONSOLI NOEMI 63/100

CORBARA ANNA 65/100

GARAVINI MARTINA 70/100

GARAVINI SOFIA 70/100

GARDELLA LARA 66/100

LUMINARIO INES 98/100

NUGNES PALMIRA 100/100

OHOSSIE FANDOM SANDRA MELVIE RAISSA 96/100

PAJO RAKELE 65/100

PERINI LISA 80/100

VENIERI SARA 74/100

5G Costruzioni, Ambiente e Territorio

ALBONETTI ANGELO 82/100

AZIRI ARMIN 78/100

BOUAMAMA MAKRAM 92/100

CALO' FEDERICO 92/100

DANO BELMIN 76/100

FABBRI NICOLA 62/100

FRANCILLO ALESSANDRO 92/100

GEMELLI MATTIA 82/100

GURIOLI LUCA 95/100

KUCI KEVIN 100/100

LUPU MADALINA CARMEN 85/100

MALPEDE RICCARDO 74/100

MAZZONI JACQUES 75/100

MONTI SIMONE 100/100

SALZARULO PRISCILLA 100/100

SERVADEI MATTEO 64/100

TALENTI EDOARDO 90/100

TIZI RICCARDO 72/100

VALBONETTI FEDERICA 94/100

ZANCHINI LUIGI 68/100

ZAULI RICCARDO 100/100