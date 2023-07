Maturità terminata per quasi 250 alunni del liceo "Morgagni", ci sono 43 centisti: tutti i risultati dell'esame

E' terminato l'esame di maturità anche per i 249 studenti di quinta del Liceo "Morgagni" che ha come indirizzi il Liceo Classico, il Liceo delle Scienze Umane e il Linguistico. In totale nella scuola di viale Roma si contano ben 43 studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti, in 4 aggiungono anche la lode al "100". Questi i risultati classe per classe:

5 AC Liceo classico

Bernabe' Silvia 80

Caggianese Giulia 95

Chiadini Vittoria 72

De Carolis Federico 83

Degidi Carlotta 98

Farneti Giorgia 84

Farneti Giulia 80

Fiorani Anna 100 e lode

Foca Francesco 82

Matteucci Mattia 100

Monticelli Benedetta 100

Orsini Maria 90

Petrini Maddalena 100

Piacentini Nicola 70

Piani Francesco 81

Ramos Vincent Rey Cadavero 72

Ricci Davide 76

Riceputi Angelica 82

Rossi Elena 80

Rossi Giulia 85

Taurchini Beatrice 85

Vitali Sara 100

Volpe Martina 96

Zattini Matilde 90

5AE Liceo Scienze Umane - Economico

Apollo Cristian 76

Baldani Emma 77

Capuzzelli Lucrezia 100

Carloni Vittoria 90

Carrieri Lucrezia 74

Cavina Nicolo' 83

Cerchierini Alessia 81

Costa Patrik 68

Cristofani Giovanni 73

Di Martino Nicholas 82

Fabbri Nicole 85

Falleti Virginia 82

Fiumana Irene 77

Gatti Letizia 96

Gennai Giuditta 88

Lamagna Caterina 83

Neri Pietro 78

Savorelli Enrique 68

Silvagni Asia 100

Speca Alessio 75

Turtulici Giulia 64

Verde Maria 100

Zadra Martino 96

Zauli Domenico 66

Zoli Bartolomeo 67

5 AL Liceo Linguistico

Amati Laura 100

Bacchi Davide 82

Benini Lucia 78

Brunelli Caterina 92

Cenni Emma 86

Cicero Sofia 100

Domeniconi Sofia 83

El Hattab El Ibrahimi Smahan 70

Fabbri Rachele 100

Fanti Federica 96

Figliulo Caterina 72

Gimelli Letizia 100

Gimelli Matilde 75

Giovannini Noemi 90

Gondolini Michele 60

Gorini Alessio 86

Guardigli Teresa 71

Ka Ndeye Astou 82

Leech Miriam Catherine 75

Martini Laura 82

Pini Ludovica 100

Ricci Viola 70

Rossi Diego 82

5 AU Liceo Scienze Umane

Amadori Giulia 100

Bandini Luca 68

Bergamaschi Giada 80

Blaco Niccolo' 63

Casadei Alice 77

Culaj Elfride 64

D'errico Giulia 80

De Carlo Rebecca Imma 60

Fiorentini Pietro 77

Fornarini Martina 96

Gaspari Emma 89

Gruosso Alessia 62

Guiebre Latifatou 100

Leonardi Alice 92

Licata Sonia 70

Mazzamurro Giulia 66

Severi Sofia 77

Strumia Federico 75

Turci Anna 78

Zappia Eden 67

5 BC Liceo Classico

Amoroso Desiree 80

Baravelli Bianca 100

Bassetti Margherita 71

Benelli Edoardo 85

Bondi Sebastiano 80

Bonetti Lucia 96

Ceredi Emma 100

Chiocca Irene 100

Cimatti Giacomo 66

Conficconi Beatrice 100 e lode

Conoci Cecilia Sveva Lavinia 100

Fantini Francesco 64

Ghini Carlotta 82

Lazar Alice 67

Miano Lorenzo 72

Neri Francesca 90

Picu Giada Adina 100

Poggi Viola 94

Rossi Irene 100

Speronati Laghi Valentina 100

Venzi Eleonora 67

Visani Sofia 96

5 BL Liceo Linguistico

Amato Marta 90

Babini Emma 68

Bassi Veronica 98

Bianchi Rachele 85

Biasiolli Gabriele 100

Casalino Laura 76

De Vergori Sara 64

Ercolani Giorgia 72

Farina Lucia 90

Farneti Giacomo 100

Forlani Giorgia 100 e lode

Foschi Alice 100

Ghirardelli Gaia 94

Lombardi Sara 82

Monticelli Margherita 68

Morgagni Enea 77

Nuzzo Riccardo 68

Palmiotto Asia 98

Palombo Riccardo 98

Rosso Garcia Luis Angel 85

Salvini Serena 90

Stoica Cosmin Danut 61

Vignoletti Lorenzo 63

5 BU Liceo scienze umane

Agostini Annalena 100

Artistico Alessia 64

Bravaccini Matteo 91

Cantoni Ilaria 95

Carli Rebecca 98

Cavaccini Maria 71

Cerotti Sophy 84

Ciulei Miruna Francesca 66

Crociani Giovanni 99

Drudi Erika 73

Foschi Joelle 70

Gardelli Ginevra 88

Ghini Margherita 100

Molinari Erica 80

Nervegna Giada 74

Santinelli Silvia 82

Toschi Giulia Maria 93

Turci Letizia 71

Vairo Miriam 93

5 CL Liceo Linguistico

Campacci Giulia 80

Casadei Samuele 60

Chouia Oumeima 80

Dall'amore Matteo 60

El Hinchi El Amrani Malak 77

Gardelli Lucrezia 72

Gatta Alessia 92

Ilisei Martina 71

Mangelli Giulia 68

Mattarocchia Alessia 98

Montalti Anna 100

Moretti Nicola 60

Naldini Margherita 90

Nardi Margherita 95

Paccagnella Anita 75

Padovano Pietro 70

Paolini Cecilia 78

Pazzi Eva 94

Pedrizzi Alice 60

Prati Pietro 60

Sogbaike Divine Opeyemi 82

Tarozzi Giacomo 60

Teodorani Sara 100

5 CU Liceo Scienze Umane

Baku Ester 90

Bezzi Sofia 60

Chianese Alessandra 96

Di Leo Giulia 76

Flamini Elena 85

Forgani Martina 95

Gabbricci Francesca 80

Gironi Agnese 100

Gori Sofia 95

Grilli Francesca 75

Jiang Elisa 97

Lleshaj Kleopatra 93

Marchi Virginia 100

Pini Veronica 82

Portolani Elena 100

Stanzani Ermes 75

Tadonio Giorgia 100

Visotti Gloria 84

Zavatta Alice 95

Zini Bianca Giorgia 90

5 DL Liceo Linguistico

Andrei Giulia 73

Casadei Alice 85

De Luca Giulia 86

Del Prete Rosangela 74

Fiumana Margherita 75

Flamini Anna 75

Gardini Greta 65

Greggi Giorgia 90

Mandolesi Serena 67

Milo Camilla 82

Mosconi Letizia 100

Myrie Madison 75

Okorie Rachele 72

Piolanti Elisa 72

Porcino Giulia 84

Ronca Francesca 82

Rossi Lucrezia 78

Samore' Giorgia 67

Tondini Leonardo 95

Vandi Ludovica 74

5 DU Liceo Scienze Umane

Benelli Anna 100

Berti Matilde 85

Brunacci Maria Sole 95

Cantarelli Allison 88

Cera Maria Letizia 76

Cesku Serxhena 100

Copertino Irene 100

Fabbri Mattia 95

Feliciotto Erica 70

Fiorentini Alice 83

Giacomini Francesco 65

Gjika Sabina 73

Gramellini Giulia 100 e lode

Laghi Rustichelli Mattia 65

Maggio Sabrina 100

Mazzoni Viola 85

Mengozzi Gioele 88

Monti Alessia 75

Petrini Naike 98

Ponti Rebecca 100

Ricci Lucia 80

Rosina Margherita 92

Termini Benedetta 100

Thiam Fatou 80

Tumedei Sara 80