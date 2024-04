Maxi area industriale per l'e-commerce, Fridays for future: "Cifre spaventose. Serve il coraggio di cambiare rotta"

"L’unico futuro che il cemento disegna per il nostro territorio è il degrado progressivo, la perdita di terreni ricchissimi “tombati” per sempre sotto le colate inutili e la totale incapacità di “Riusare” quanto già prodotto". Questa l'opinione di Parents for future e Fridays for future Forlì in merito alla nuova area urbanistica che dovrebbe sorgere a Villa Selva. Gli ambientalisti fanno riferimento al "Rapporto sul consumo di suolo" redatto dall’Istituto superiore di protezione e ricerca ambientale (Ispra) basato su dati riferiti al 2020. "Vorremmo molto semplicemente invitare tutti i soggetti coinvolti a “rifare i conti” del proprio bilancio valutando sia i ricavi da oneri di urbanizzazione che i costi in termini di perdita di servizi “ecosistemici”, come ad esempio lo stoccaggio e il sequestro di carbonio, la rimozione del particolato e dell’ozono, e la regolazione del regime idrologico, particolare non secondario in un territorio che ha sperimentato da meno di un anno un’alluvione devastante", premettono.

"In questo balzano all’occhio alcuni dati di estrema importanza, in particolare che nel 2020, nonostante i ripetuti lockdown, le nuove coperture artificiali hanno riguardato altri 56,7 chilometri quadrati, più di 15 ettari al giorno - spiegano -. Le conseguenze sono anche economiche: i costi nascosti, dovuti alla perdita dei servizi ecosistemici che il suolo non è più in grado di fornire a causa della crescente impermeabilizzazione e artificializzazione degli ultimi otto anni, sono stimati in oltre tre miliardi di euro annui che si aggiungono ai costi fissi accumulati negli anni precedenti". "Rinunciare a un ettaro o a un metro quadrato di suolo libero, impermeabilizzandolo costa tra 66mila e 81mila euro a ettaro per il flusso di servizio che il suolo non sarà più in grado di assicurare - viene illustrato -. È invece compreso tra 23mila e 28mila euro a ettaro per lo stock di risorsa perduta. Complessivamente, quindi, si tratta di una cifra tra 89mila e 109mila euro l’anno per ciascun ettaro di terreno libero che viene impermeabilizzato".

"Moltiplicando quindi queste cifre per i 150.000 metri quadrati che riguardano la costruzione delle nuove aree legate alla logistica tra le quali quella di Villa Selva ne discende una cifra spaventosa - rimarcano da Parents for future e Fridays for future -. Più ancora ne deriva la descrizione di un reale rischio per la popolazione, rischio che non può essere confrontato con i “miseri” oneri di urbanizzazione. Da anni segnaliamo questo comportamento irresponsabile, oggi è ancora più urgente rendersi conto dei danni che stiamo provocando. E' da codardi nascondersi dietro certe scelte del passato, senza avere il coraggio di cambiare rotta. Sbagliare è umano perseverare è diabolico". Concludono gli ambientalisti: "E’ tempo di essere coraggiosi e innovativi perché da queste scelte dipende il futuro dei giovani e delle nuove generazioni, stiamo decidendo se vogliamo seppellirle sotto un mare di manufatti o lasciare in eredità un mondo vivibile. Ci sono pochi anni per decidere, non possiamo perdere tempo".