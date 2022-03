In Tangenziale oltre i 140 orari: maxi multa e patente sospesa per tre 'piedoni' dell'acceleratore

La Polizia di Stato ha concluso domenica l'operazione congiunta europea denominata “Speed”, organizzata da Roadpol, iniziata il 21 marzo scorso. Le pattuglie della Polizia Stradale, equipaggiate del Trucam, il dispositivo che rileva in tempo reale la velocità dei veicoli, sono state dispiegate secondo uno schema a reticolo sulle principali strade e autostrade della provincia, hanno monitorato i conducenti in transito, fermando quelli dal piede pesante. Sono stati individuati ben 67 automobilisti col piede pesante sull'accelerato, per i quali sono scattate multe per oltre 12mila euro euro ed il taglio di 210 punti dalla patente. A tre di questi, sorpresi a sfrecciare ad oltre 140 chilometri orari in Tangenziale Est (dove il limite è 90 chilometri orari), è stata anche ritirata la patente, subito trasmessa in Prefettura per la sospensione, che potrà arrivare fino a tre mesi.