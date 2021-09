Maxi-operazione contro il traffico di rifiuti e 13 arresti, la mano di un ufficiale forlivese dietro l'inchiesta

Quattordici arresti di cui 13 eseguiti in carcere e uno agli arresti domiciliari, dieci indagati a piede libero, tre ditte sotto sequestro, lo spettro della camorra e una grande quantità di rifiuti che sono stati smaltiti in modo illecito per una quantità di 22mila tonnellate, una quantità sufficiente a ricoprire l’intera piazza San Marco di Venezia oppure capace di formare una colonna di tir lunga 7 chilometri. Sono i dati dell'operazione 'Plastic Connection', coordinata dalla Procura distrettuale Antimafia di Venezia. Le misure sono state eseguite dal Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Belluno congiuntamente ai carabinieri forestali del NIPAAF, il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale, di Belluno al termine di una indagine durata due anni e ha riguardato l’intero territorio nazionale.

C'è anche l'attività di un forlivese dietro quest'importante operazione a tutela dell'ambiente. Attualmente uno dei due reparti dei carabinieri motori dell'inchiesta, il Nipaaf di Belluno, è comandato da un forlivese, il tenente Michele Ravaglioli che ha contribuito al coordinamento e all’esecuzione delle attività. Ravaglioli, laureato in Scienze forestali all’Università di Firenze, in passato ha comandato dapprima come viceispettore e poi come maresciallo il Nucleo Biodiversità di Boscomesola (Ferrara), dipendente dal Reparto Biodiversità di Punta Marina per poi diventare ufficiale del ruolo forestale ed essere assegnato appunto al Nipaaf di Belluno, come comandante.

I militari hanno sgominato una vera e propria organizzazione dedita al traffico illecito di rifiuti, in cambio di fatture false. Oltre alle misure sopra descritte i militari hanno sequestrato siti dove i rifiuti venivano accumulati, conti correnti e quote societarie per un valore totale di un milione e mezzo di euro. Gli arresti e i sequestri hanno riguardato le province di Belluno, Padova, Vicenza e Treviso, Napoli e Avellino e Pisa.

Secondo le accuse il traffico riguardava rifiuti speciali “a fine corsa” cioè scarti derivanti da lavorazioni industriali contenenti, in alcuni casi, anche sostanze pericolose (sono considerati speciali tutti i rifiuti non urbani) che avrebbero dovuto essere destinati all’inceneritore e che invece viaggiavano da Sud a Nord. Questo sarebbe avvenuto grazie ad alcuni intermediari campani che caricavano nei tir i rifiuti di alcune grosse aziende del Casertano e le smistavano in diverse aziende compiacenti del Veneto, specializzate nel trattamento dei rifiuti urbani di natura plastica. Qui i rifiuti, una volta arrivati a destinazione, sempre secondo l'inchiesta, venivano mescolati con quelli già presenti presso le ditte (per il cui trattamento le ditte erano autorizzate) al fine di renderli irrintracciabili per poi essere smistati altrove, dove venivano accumulati in capannoni in diverse aree d’Italia o addirittura rivenduti per il riutilizzo senza pagare però i costi per il regolare smaltimento.

In treno invece viaggiavano i soldi contanti (ritenuti provenienti da attività illecite) che venivano consegnati agli imprenditori veneti i quali, trattenuta la parte pattuita, riversavano tramite bonifici il resto per saldare fatture relative ad operazioni in realtà mai avvenute. I bonifici erano effettuati su conti di società fittizie (cosiddette “cartiere” in quanto produttrici di carte false) create appositamente. Questo meccanismo permette alla criminalità di reimmettere nell’economia legale soldi provenienti da attività illecite e ottenere il rimborso dell’Iva. Un volume di affari accertato di circa due milioni di euro.