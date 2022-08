Operazione della Guardia di Finanza sull'asse Forlì-Monza: maxi sequestro di articoli

La Guardia di Finanza di Forlì ha partecipato ad un'operazione condotta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza e che ha portato al sequestro di circa 700mila prodotti per un valore di 400mila euro. Si tratta di adesivi, decori per unghie, pietre ornamentali e cannucce di cartone senza alcuna indicazione di provenienza e sui materiali contenuti che si trovavano all'interno di un rivenditore all'ingrosso a Concorezzo.

Gli articoli sono stati considerati non conformi perché sprovvisti di indicazioni relative la fabbricazione, l’importatore e le certificazioni per il rispetto dei requisiti obbligatori previsti in tema di igiene alimentare. L'attività ispettiva ha coinvolto un’impresa gestita da un cittadino cinese, multato per oltre 25.000 euro, con la contestuale segnalazione del legale rappresentante della società alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi.

"L’azione di servizio rientra nell’ormai ampio e consolidato piano di contrasto alla contraffazione e all’importazione ed alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza, a testimonianza dell’impegno quotidianamente profuso dai Reparti del Corpo a tutela di un mercato sano e competitivo in cui possa essere costantemente garantito agi operatori economici onesti di beneficiare di condizioni di equa concorrenza, disincentivando al contempo i consumatori dall’acquisto di merce illecitamente posta in commercio e potenzialmente pericolosa per la salute" spiegano le Fiamme Gialle