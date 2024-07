Bigiotteria, vestiti e articoli per la casa e scuola potenzialmente pericolosi: maxi sequestro della Finanza

Nuova operazione della Guardia di Finanza del comando provinciale di Forlì-Cesena finalizzata a contrastare i fenomeni d’illegalità economico-finanziaria. Le Fiamme Gialle hanno sequestrato in provincia oltre 36 mila articoli contraffatti o posti in vendita in violazione delle norme del codice del consumo. Il bilancio dell'attività è di una persona denunciata con l'accusa di "commercio di prodotti con segni falsi", mentre altri tre soggetti sono stati segnalati ai relativi organi amministrativi per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste.

Nel Forlivese, in due punti vendita gestiti da cinesi sono stati sequestrati oltre 34mila prodotti, tra i quali oggetti di bigiotteria, capi di abbigliamento, articoli per la casa e cartoleria varia. Secondo quanto riscontrati dai militari, gli articoli in commercio non erano conformi alla normativa vigente in quanto privi dell’indicazione obbligatoria della denominazione legale o merceologica, della prescritta indicazione del produttore o dell’importatore, del Paese di origine (nel caso di prodotti provenienti da Paesi extraeuropeei), dell’eventuale presenza di sostanze che possono arrecare danno all’uomo o all’ambiente.

"L’obiettivo è sempre quello di contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo - spiegano da Piazza Dante -. I controlli per combattere la contraffazione - vero e proprio moltiplicatore di illegalità - mirano ad impedire che siano alimentati i circuiti sommersi del lavoro nero, dell’evasione fiscale, del riciclaggio, della criminalità organizzata. Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza contribuisce a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza".