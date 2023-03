Articoli casalinghi, ma anche penne e bracciali potenzialmente pericolosi: maxi sequestro della Guardia di Finanza

Oltre 73mila prodotti sequestrati. E' questo il bilancio di un'attività svolta dalla Guardia di Finanza di Forlì in un esercito commerciale nel territorio comunale di Bertinoro. Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finiti articoli casalinghi (tovaglie, tappeti, tovaglioli e bacinelle), di cartoleria e di bigiotteria che, secondo quanto appurato dagli investigatori, sono risultati non conformi alla normativa vigente in quanto privi dell’obbligatoria indicazione della denominazione legale o merceologica, della prescritta indicazione del produttore o dell’importatore, del Paese di origine (nel caso di prodotti provenienti fuori dall'Unione europea), dell’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo o all’ambiente.

"Trattandosi di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, il materiale è stato ritirato dal mercato dai finanzieri e posto sotto sequestro", rendono noto dalla Guardia di Finanza. Il relativo responsabile è stato segnalato alla Camera di Commercio per la violazione delle norme previste dal "Codice del consumo" e la definizione delle connesse sanzioni amministrative complessive contestate, che prevedono pene pecuniarie anche fino a 25.800 euro. L'attività rientra nell'ambito di un'intensificazione dei controlli della Guardia di Finanza nel settore della commercializzazione dei prodotti al fine di assicurare che le merci immesse sul mercato non risultino nocive per i consumatori.

L'obiettivo, spiegano dal comando di Piazza Dante, è "tutelare il mercato dalla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza imposti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale, affinché gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza, promuovendo, al contempo, una protezione efficace dei consumatori".

