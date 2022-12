Un'altra maxi vincita in città: gioca una schedina e il "7 Doppio Oro" gli rende felice il Natale

La "Forlì che brilla" deve piacere davvero tanto alla Dea Bendata. Nel giro di una settimana infatti la Signora Fortuna ha piazzato sotto l'albero di Natale tre consistenti vincite. Dopo il "6" sfiorato al Superenalotto al "Bar Beyfin" di via Del Partigiano 12 da 33mila euro, è il "10eLotto" a regalare una nuova gioia dopo quella di martedì scorso da 10mila euro. Come riporta Agipronews, nella città mercuriale è stata centrata la vincita più alta dell'ultimo concorso, un "7 Doppio Oro" da 50mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,6 miliardi da inizio anno.

Quella di giovedì è stata anche la giornata del Superenalotto, ma nessuno è riuscito nell'impresa di accaparrarsi il jackpot dei sogni, volato a quota 333.700.000 euro. Questi i numeri estratti nel concorso 153: 9, 25,34, 39, 54 e 64 (Jolly 87 e Superstar 22). Ai nove "5" vanno 35.737,19 euro, ai 1.072 "4" 304,81 euro, ai 39.280 "3" 25,08 euro ed ai 590.431 "2" 5,18 euro. Gioia per i "4 Stella" per i sette fortunati vincitori da 30.481 euro, mentre ai 268 "3 Stella" vanno 2.508 euro.