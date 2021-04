Il biglietto fortunato al momento giusto: colpo di Pasqua ricco di zeri col "gratta e vinci"

Il biglietto fortunato è stato acquistato al Bar Carpinello, in via Cervese 226 gestito da Angelo Zheng

Ai tempi del covid Pasqua migliore proprio non poteva esserci per il fortunato forlivese che si è aggiudicato ben 50mila euro con un "Gratta&Vinci" della serie "Il Miliardario Maxi". Il biglietto fortunato è stato acquistato al Bar Carpinello, in via Cervese 226 gestito da Angelo Zheng. Una vincita importante per il locale del paese forese. La "Dea Bendata" ha baciato il fortunato cliente, frequentatore abituale del bar, giovedì mattina.

L'acquirente ha scelto di investire 20 euro e non ha creduto ai propri occhi quando ha scoperto della maxi vincita: abbinato al numero 38 vi era infatti la somma di ben 50mila euro. Quale è stata la reazione lo racconta Zheng: "Dopo aver comprato il biglietto ha verificato attraverso un applicazione con lo smartphone il codice a barre presente per vedere se era vincente e la lettura indicava una potenziale vincita superiore a diecimila euro. Quindi ha grattato e ha scoperto la somma. E' saltato dalla sedia e mi ha abbracciato".