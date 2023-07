Maya, la passione per la grafica si concretizza con un 100: "Mi piacerebbe diventare una prof del settore"

"Creativa e curiosa". Con la passione per il mondo della grafica. Tra il diplomate col massimo dei voti dell'istituto professionale "Ruffilli" c'è Maya Dugheria. La neo matura ha frequentato l'indirizzo "Grafico Pubblicitario". "Ho scelto questo indirizzo perché sono da sempre stata interessata all’arte, fin da piccola mi hanno insegnato a trasmettere le mie emozioni attraverso disegni e lavoretti creativi", racconta di sì.

Come ha affrontato la prova orale della maturità?

"Ho affrontato la prova orale con tranquillità e serenità studiando tutto ciò che poteva venirmi chiesto".

Il suo ciclo delle superiori si è concluso col massimo dei voti. Se lo aspettava?

"Mi aspettavo questo risultato perché in tutti questi anni ho conseguito voti alti dando sempre il massimo".

E' un risultato che ha richiesto sacrifici?

"Dato l’interesse per questo settore non è stato troppo difficile conseguire questo risultato".

Come definirebbe il suo cammino al Ruffilli?

"Nonostante le difficoltà generali della classe questi 5 anni mi hanno aiutato a crescere come persona, insegnandomi ad affrontare i problemi trovando soluzioni".

Progetti per il futuro?

"L’anno prossimo continuerò i miei studi, frequentando l’Isia ovvero un istituto superiore per le industrie artistiche che si occupa di design del prodotto, in futuro mi piacerebbe diventare una professoressa di grafica".