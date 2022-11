Birra artigianale, il Mazapégul ottiene successi anche in Europa: doppia medaglia di bronzo a Bruxelles

Il Mazapégul continua a macinare prestigiosi riconoscimenti in ambito internazionale. Il birrificio artigianale di Civitella di Romagna ha infatti ottenuto due medaglie di bronzo nell'edizione 2022 del Brussels Beer Challenge, uno dei più prestigiosi concorsi a livello mondiale. La "Curva Mare", già premiata a Maggio come IPA migliore d'Italia, e la "Befana Befana" la stout di casa Mazapégul, hanno infatti guadagnato il terzo posto.

La Curva Mare , nel concorso organizzato da Unionbirrai, ottenne infatti lo scorso maggio una vittoria di grande prestigio, in una delle categorie più ambite. Un riconoscimento al bellissimo progetto che i ragazzi di Civitella (Mattia Cecchini, Daniel Caggianese e Gianluigi Bandini) portano avanti dal 2014, e che da circa due anni li vede protagonisti nella nuova sede di via Parri, alle porte del paese sulla 'Bidentina', dove è possibile bere e mangiare direttamente in birrificio.