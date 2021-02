Madonna del Fuoco, nuova luce sul medaglione della Chiesina del Miracolo

Un dono proprio in occasione della festività della Madonna del Fuoco. Al cospetto della Chiesina del Miracolo e incastonato nella pavimentazione artistica di via Leone Cobelli, è stato svelato il nuovo volto grande medaglione in metallo con riportata una descrizione storica dell'evento accaduto nel 1428. La cerimonia è avvenuta mercoledì mattina alla presenza del vescovo Livio Corazza e del sindaco Gian Luca Zattini, affiancati dall'assessore ai Lavori Pubblici Vittorio Cicognani e dai tecnici che hanno realizzato l'intervento.

L’immagine dipinta nella lunetta sopra alla porta di ingresso e l’episodio narrato nel medaglione arricchiranno di informazioni storiche l’evento posto nel lontano XV secolo. Alzando gli occhi alla lunetta e leggendo l’iscrizione posta ai piedi dell’edificio la narrazione riacquisterà la sua notorietà per un evento pienamente inserito della storia della città.