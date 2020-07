Mediatore familiare, si assegnano due incarichi professionali: pubblicato l'avviso di selezione

Il Comune di Forlì ha pubblicato una selezione per l’affidamento di due incarichi professionali di mediatore familiare per la realizzazione di interventi e progetti volti alla promozione e al sostegno delle competenze genitoriali riferibili in particolare alla conflittualità familiare e connessi all'evento separativo da effettuarsi al Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese in sinergia con realtà pubbliche e private del territorio.

La partecipazione è riservata a soggetti in possesso di Diploma di Laurea (Psicologia, Pedagogia, Scienze della Formazione/Educazione, Sociologia/Scienze politiche (o equipollenti), Titolo di Mediatore Familiare, esperienza almeno biennale, documentata, presso Servizi di ambito educativo o socio-sanitario rivolti a genitori e famiglie, che realizzino con continuità interventi dedicati alla tematica in oggetto (colloqui e percorsi di mediazione familiare, conduzione di gruppi di genitori o insegnanti/altri operatori, conduzione di Gruppi di Parola per bambini e ragazzi e organizzazione di eventi di sensibilizzazione e/o interventi di rete). Gli incarichi avranno durata triennale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le richieste dovranno pervenire al Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese entro e non oltre le 12 di mercoledì 12 agosto. Avviso di selezione e modulistica sono consultabili sul sito internet all’indirizzo: www.comune.forli.fc.it, alla pagina "Bandi, avvisi, gare e concorsi", categoria “Bandi di concorso".