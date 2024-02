Medici cinesi e studenti di Medicina in visita al Museo diffuso dell'arte sanitaria romagnola

Prosegue la collaborazione tra l'ospedale "Morgagni-Pierantni" di Forlì e il Lishui Central Hospital - Wenzhou Medical University (Cina), questa volta all’insegna della cultura e della valorizzazione del patrimonio artistico dell’Ausl Romagna. I quattro medici del Lishui Central Hospital - che stanno svolgendo un’esperienza professionale al nosocomio di via Forlanini e all'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” Irst Irccs di Meldola, insieme all'Associazione Sism - Sede Locale di Forlì e Segretariato Italiano Studenti in Medicina - Sede Locale di Forlì - hanno partecipato alla visita guidata del "Museo diffuso dell'arte sanitaria romagnola", presente all'ospedale "Morgagni-Pierantoni".

I dottori Gu TengFei, Dai Liya, Wu Hui, Ni YuLu e gli studenti di Medicina sono stati guidati da Sonia Muzzarelli, conservatrice dei Beni Culturali mobili del patrimonio Storico e Artistico dell’Ausl Romagna, alla scoperta della collezione aziendale, che comprende sia i padiglioni storici dell’ex sanatorio di Vecchiazzano, sia lo splendido parco dell’ospedale, arricchito dalle opere derivanti dall’ex ospedale Morgagni. Queste opere, esattamente vent’anni fa, resero possibile la realizzazione, insieme alla Cappella ospedaliera e ad altri manufatti, del percorso culturale“ I beni della salute”.

Durante la visita è stato illustrato ai giovani medici cinesi e agli studenti anche il volume“La Cura Attraverso l’arte – il patrimonio culturale dell’Ausl Romagna” edito dalla stessa azienda sanitaria, a cura di Muzzarelli e con la presentazione del direttore generale dell’Ausl Romagna Tiziano Carradori (il volume è scaricabile, gratuitamente, dalla sezione web del patrimonio artistico dell’Ausl Romagna (https://www.auslromagna.it/comunita/cura-attraverso-arte).

Per l’occasione si era provveduto anche a realizzare una guida del patrimonio culturale dell’Ausl della Romagna in lingua Cinese, tradotta da Yian Michael Jiang, incaricato Locale della Sism Forlì e studente del Corso di Laurea in Medicina dell’Università di Bologna, sede di Forlì (presto disponibile e scaricabile dalla suddetta sezione web del sito Ausl Romagna).