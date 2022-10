"Medicina di genere, la strada per un futuro migliore": ne parla la Cisl in un convegno

Lunedì la Fnp Cisl Romagna organizza un convegno aperto a tutta la cittadinanza dal titolo “Medicina di genere: la strada per un futuro migliore. Percorriamola insieme”. L’incontro si svolgerà alle 9,30 nella Sala Don Bosco (di fianco Chiesa Cappuccinini) in via Ridolfi, 31. "L'idea di un seminario sulla medicina di genere è maturata all’interno del Coordinamento Donne Fnp Romagna in collaborazione con il coordinamento delle politiche sociali della Cisl regionale", spiega Liliana Ferragina, responsabile del Coordinamento Donne dei Pensionati Cisl Romagna.

"Il tema della medicina di genere ha conosciuto nell'ultimo decennio una rapida diffusione e un crescente interesse non solo tra gli operatori del sistema sanitario - aggiunge -. È ormai dimostrato che la differenza di genere influisce profondamente su prevenzione, diagnosi e cura delle malattie. Dopo un primo approccio, orientato soprattutto alla tutela della salute delle donne, oggi la medicina di genere apre alla prospettiva della personalizzazione e dell'appropriatezza delle cure per tutti, donne e uomini, con una conseguente riduzione dei costi e sostenibilità del sistema sanitario".

"Come sindacato dei pensionati Cisl -conclude Ferragina - vogliamo quindi dare la più ampia diffusione al tema per far sì che in tutti gli ambiti venga diffuso un approccio di genere in tutte le specialità, per mettere al centro la persona, non solo la donna ma anche bambino o anziano". Aprirà i lavori il segretario generale Fnp Cisl Romagna Maria Antonietta Aloisi e interverranno Patrizia Stefani, presidente dell’Aassociazione Meg Medicina Europea di Genere, dirigenti dell'Ausl Romagna, mentre le conclusioni saranno affidate ad Antonio Amoroso, segretario della Cisl Emilia Romagna.