Medicina, fissata la data della prima lezione. Sigillo di Caterina Sforza al rettore Ubertini e a Pinza

Il giorno della “prima” di Medicina a Forlì sarà il 14 ottobre. Per celebrare l'insediamento della nuova facoltà universitaria a Forlì, con l'avvio delle lezioni ai primi studenti che affluiscono in città per studiare medicina, si terrà una cerimonia alla presenze del rettore dell'Alma Mater Francesco Ubertini. In quell'occasione Ubertini sarà insignito del Sigillo di Caterina Sforza, assieme al presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi Roberto Pinza.

Ad annunciare la scelta di conferire l'onorificenza locale in occasione di un evento che il sindaco Gian Luca Zattini definisce “storico”, è lo stesso primo cittadino, in apertura del consiglio comunale di lunedì pomeriggio. “Ubertini e Pinza hanno reso possibile questo evento straordinario; il sigillo di Caterina Sforza è il nostro simbolo di maggior prestigio, diamo questo riconoscimento visto la determinazione spesa per questo progetto. L'arrivo di medicina sarà l'inizio di una grande avventura”.