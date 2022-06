Medicina in Romagna e comunicazione scientifica. Intervista a Giovanni Molari e Tiziana Rambelli

Il corso di Laurea di Medicina e Chirurgia in Romagna e il valore della comunicazione scientifica saranno le importanti tematiche oggetto dell'intervista televisiva realizzata dalla giornalista Federica Mosconi. Protagonisti il prof. Giovanni Molari, Rettore dell'Università degli Studi di Bologna e la dottoressa Tiziana Rambelli, dell'Unione Giornalisti Italiani Scientifici (gruppo Sanità)

L' intervista andrà in onda oggi, alle ore 16.30 CH78 TR24, il 2 giugno ore 8.30 CH14 Teleromagna, ore 12.30 CH78 TR24, sabato 4 ore 13.30 CH14 Teleromagna, domenica 5 ore 17.30 CH14 Teleromagna, ore 23 CH78 TR24

Si parlerà del corso di Medicina in Romagna, di eccellenze scientifiche del territorio e di comunicazione della scienza . Il 16 febbraio 2022, per la prima volta, si è tenuto infatti al Campus universitario di Forlì il convegno della Unione Giornalisti Italiani Scientifici, cui il Rettore, docenti universitari di Medicina e giornalisti scientifici, provenienti da tutta Italia, hanno partecipato.La pandemia ha dimostrato come la comunicazione scientifica rappresenti uno strumento fondamentale, soprattutto nel settore sanitario e costituisca un tramite essenziale tra il mondo della ricerca universitaria e la popolazione.