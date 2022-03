Medicina integrativa e prevenzione oncologica, il direttore dello Ior ospite del Lions Club Valle del Bidente

Prevenzione, nuove frontiere della cura, impegno del terzo settore: questi i temi affrontati nel corso dell'incontro che il Lions Club Forlì Valle del Bidente ha organizzato con il direttore dell'Istituto Oncologico Romagnolo, Fabrizio Miserocchi. Nel corso della conferenza intitolata “Medicina integrativa e prevenzione: prendersi cura del paziente per migliorare la salute e la qualità della vita. L’esperienza del Prime Center", Miserocchi ha esposto alcune delle tematiche più attuali relative alla malattia oncologica.

La “Medicina Integrativa”, in particolare, può costituire una grande risorsa per fare in modo che il paziente possa affrontare al meglio l’iter medico che le equipe specializzate delineano. Il punto saliente, nella cornice della medicina integrativa, è l’applicazione di conoscenze che appartengono alle discipline dell’alimentazione e della chimica degli alimenti. Il percorso virtuoso dello IOR in questo campo parte da lontano, grazie alle intuizioni di un grande protagonista della scienza medica come il professor Dino Amadori, e giunge fino alla realizzazione del nuovo Prime Center di Cesena.

Numerosi gli ospiti che hanno preso parte all'iniziativa condotta dal presidente del Lions Club Forlì Valle del Bidente, Matteo Micucci: tra questi anche il Sindaco di Meldola Roberto Cavallucci.