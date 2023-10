Medicina predittiva di ictus e infarto: in alcune farmacie la campagna di prevenzione cardiovascolare

Nelle farmacie CorofarSalute arriva la Campagna di Prevenzione Cardiovascolare. Il colesterolo alto è una condizione che colpisce 1 italiano su 2, un dato che riguarda sempre di più anche gli under 40, poiché in questa fascia di età si verificano crescenti eventi cardiovascolari gravi. La Società Italiana di Cardiologia ha risposto a questa emergenza con l'introduzione di CardioRisk, un algoritmo innovativo in grado di calcolare il rischio di eventi cardiovascolari, come infarto e ictus, fino a 10 anni prima che si verifichino. Per tutto il mese di ottobre nelle farmacie del circuito CorofarSalute di Emilia-Romagna e Toscana sarà possibile misurare i valori di colesterolo e pressione arteriosa e calcolare il proprio rischio cardiovascolare con CardioRisk.

CardioRisk, l’algoritmo di medicina predittiva CardioRisk consente il calcolo del rischio per tutte le età, considerando anche le eventuali condizioni cliniche già presenti come aterosclerosi, diabete, insufficienza renale cronica e ipercolesterolemia familiare. Il tutto secondo le Linee Guida Europee Esc/Eas 2021 che, dal punto di vista della salute cardiovascolare, hanno recentemente classificato il nostro paese da “rischio basso” al meno desiderabile “rischio moderato”. Un fronte unito per combattere il colesterolo alto Per prevenire i problemi che il colesterolo alto può provocare, oltre 2.000 cardiologi, 40.000 medici di famiglia e 80.000 farmacisti hanno unito le forze grazie all’alleanza tra la Federazione Italiana Medici di Famiglia, la Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie e la Federazione Ordini Farmacisti Italiani. Conoscere il proprio livello di colesterolo fin dalla giovane età è cruciale per valutare il rischio cardiovascolare e mantenersi a lungo in salute, evitando patologie invalidanti - infarto e ictus - che anche quando non fatali, possono complicare la nostra vita peggiorandone la qualità per decenni.

La prevenzione inizia nelle farmacie CorofarSalute CorofarSalute da sempre investe nella prevenzione e per tutto il mese di ottobre nelle farmacie del network, presenti in Emilia-Romagna e Toscana, sarà possibile misurare i propri valori di colesterolo e di pressione arteriosa, farsi calcolare il rischio cardiovascolare a 10 anni e ricevere dai farmacisti consigli personalizzati su stile di vita, prevenzione, trattamento precoce. Al termine dello screening si ottiene un punteggio di rischio percentuale a 10 anni per eventi fatali e non, oltre al codice colore, che indica il livello di pericolosità: dal verde chiaro del rischio medio-basso fino al rischio estremo del colore rosso. CardioRisk è la soluzione più avanzata per valutare il rischio cardiovascolare e prevenire eventi gravi come infarti e ictus. La Campagna di Prevenzione Cardiovascolare delle farmacie CorofarSalute mira a diffondere la consapevolezza e l'accessibilità a questa importante risorsa per la salute della collettività.