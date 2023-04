Come affrontare i disturbi del riposo: sul web uno speciale col professor Claudio Vicini

Molti di noi hanno avuto a che fare con le temute notti insonni, il russare pesante e il formicolio alle gambe che non ci lascia riposare. Conosciamo tutti l'insonnia oppure le apnee notturne e la sindrome delle gambe senza riposo: tre comuni disturbi che possono, oltre che turbare il sonno, avere serie ripercussioni sulla qualità della vita. Per prevenire o gestire questi problemi si possono adottare alcuni accorgimenti, come una routine di sonno regolare o tecniche di rilassamento, oppure nei casi più gravi ricorrere ai farmaci, da assumere rigorosamente sulla base delle indicazioni mediche.

Se i disturbi persistono è possibile rivolgersi alle strutture specializzate presenti in Emilia-Romagna: sono tante, e non tutti le conoscono. In ogni caso l’importante è non sottovalutare il problema, perché dormire bene è essenziale. A questo problema, molto diffuso sia tra le donne che tra gli uomini, è dedicato un approfondimento curato dall’Agenzia di Informazione e comunicazione della Giunta regionale, che è online sul sito della Regione, al link https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/quando-dormire-e-un-problema

Oltre a tutte le informazioni sulle strutture e i servizi che la rete del servizio sanitario regionale mette a disposizione, un video sulla Chirurgia robotica transorale fa luce sulla innovativa tecnica contro le apnee ostruttive praticata dall’equipe di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì, raccontata dal professor Claudio Vicini che ne è l’inventore.