Medicina, test sierologici per gli studenti che affronteranno l'esami di ammissione

Partono gli esami di ammissione ai corsi di laurea in medicina e in professioni sanitarie dell’Università di Bologna e Regione e Azienda sanitaria propongono ai candidati, su base volontaria, l’effettuazione del test sierologico Covid-19. Per questo saranno allestiti gazebo, in Piazza della Costituzione, all’ingresso della Fiera, dove, dalle 13.30, sarà possibile effettuare il test.

In caso di positività al test, verrà eseguito il tampone. Il calendario dei test sierologici proseguirà con altri due appuntamenti: martedì 8 settembre per gli studenti ai corsi di laurea in professioni sanitarie, con 2.500 test disponibili; giovedì 10 settembre riservato agli studenti di medicina che sosterranno il test di ammissione in inglese, con 1000 test disponibili. Giovedì alle 14 saranno presenti, nei gazebo, l’assessore regionale alle Politiche per la salute Raffaele Donini e il direttore generale dell’Ausl di Bologna Paolo Bordon.