Una volta era il "medico di famiglia", ma oggi una famiglia forlivese si ritrova con quattro medici differenti

Quattro persone dello stesso nucleo familiare con quattro medici differenti. La singolare storia riguarda la famiglia Castrignanò, residente a Forlì, trovatasi in questa situazione da qualche settimana. Una problematica non nuova: se è vero, infatti, che il servizio di medico di base viene comunque garantito, così parcellizzato nella stessa famiglia crea disagi, oltre che interrompere quel rapporto fiduciario che una volta rendeva una persona fidata il medico di base, tanto che veniva comunemente detto proprio "medico di famiglia", perché appunto seguiva l'intera famiglia. Il disagio ha toccato molte famiglie, evidenziando ancora una volta la mancanza di medici di base anche in una città come Forlì.

“Sei mesi prima che mio figlio compiesse i 14 anni, il pediatra di aveva consigliato di muovermi per tempo per scegliere il suo medico di base – afferma Carlo Castignanò, marito di Pamela De Luca e padre di due figli – e insieme a mia moglie lo abbiamo fatto. Il 10 giugno siamo andati al Cup chiedendo se fosse stato possibile inserirlo tra i pazienti del mio medico, ma non aveva posti e non è stato possibile neanche facendo il ricongiungimento familiare. Il nostro stupore c’è stato quando ci hanno comunicato che non erano al momento disponibili medici di base a Forlì, ma che dopo una decina di giorni ne sarebbe arrivato uno nuovo. Insieme a mia moglie abbiamo espresso le nostre perplessità, dicendo che comunque non ci sarebbe stata data la possibilità di scelta e che eravamo obbligati ad avere il medico che ci veniva assegnato”.

La storia di Castignanò ha avuto però un altro colpo di scena. “Dopo le mie proteste, ho ricevuto una telefonata dall’Asl a cui era stata segnalata la mia situazione, ma di fatto mi hanno soltanto parlato dei termini burocratici che vedono un medico non poter avere più di 1800 pazienti. Nel frattempo per mio figlio ho trovato un medico a Forlimpopoli in attesa di avere quello che ci era stato promesso. Il problema è che il medico di cui mi parlava il Cup è a San Martino di Strada e visto che noi abitiamo nel quartiere di San Benedetto, raggiungere lui o andare a Forlimpopoli è identico e quindi non lo abbiamo cambiato".

"Al momento abbiamo dunque tutti e quattro un medico differente, mia figlia piccola ha ancora il pediatra, e non crediamo sia possibile che si verifichino simile situazioni in un nucleo familiare: ci dovrebbero essere regolamenti che agevolano le famiglie ad avere un solo medico. Per fortuna noi siamo automuniti e possiamo spostarci, ma in tanti avranno parecchi disagi nella nostra condizione”.