All'istituto professionale "Ruffilli" in 36 con la media superiore all'8. L'elenco dei bravissimi

Sono 36 gli studenti dell'Istituto professionale "Ruffilli" che hanno superato l'anno scolastico 2020-2021 con una media uguale o superiore all'8. Tra questi spicca il 9.23 di Maya Dugheria, studentessa della 3°A. Gli studenti promossi sono stati 284, mentre quelli che dovranno ripetere l'anno sono 44.

Sono invece 117 quelli rimandati a settembre 274, mentre ben 56 quelli non scrutinati per aver superato le ore di assenza. Sono 128 i giovani alle prese con l'esame di stato, mentre tre non sono stati ammessi e sei non scrutinati.

L'elenco dei bravissimi

CEREDI NICOLE 1A 8

GAUDENZI LORENZO 3A 8

CITARELLA REGINA 3C 8

DIBENEDETTO RUGGIERO 3A 8,08

VALMORI ALEX 4A 8,08

LABARCENA YACIRA 4I 8,08

MENDUNI AURORA 4I 8,08

POGGIO GIULIO 4I 8,08

QOLI MARTINA 4G 8,09

KAUR IASHANPREET 3C 8,15

GIUNCHI DANIELA 3G 8,17

CESARETTI NICOLO' 2C 8,29

CRUCIANI ALESSANDRO 3A 8,31

CISMARU ANDREEA CEZARA 2F 8,33

EL BOUSTANI ZAKIA 3G 8,33

SERRI LUCIO 1A 8,36

FONTANA ENRICO 3A 8,38

ALI NADIA 2E 8,4

PENAZZI GIULIA 4C 8,42

SABOU ALEXANDRA 1C 8,5

MUHAREMIVIC MAIDA 3E 8,5

GRAFFIETI ANNA 2F 8,53

MANUELI GIANLUCA 4F 8,55

BUCCI ALESSIA 3E 8,58

TIRIAC IOANA ROXANA 3C 8,62

NUREDINI ENESA 4E 8,64

CHABRAOUI ZINEB 4F 8,64

CUCCHI NICOLE 4C 8,67

CHABANIUK ANDRII 1G 8,69

ORECCHINO MARRA JENNIFER 4B 8,75

ORTOLANI ASIA 4C 8,75

PEDOTA GIADA 3A 8,77

RUGGIERO FRANCESCA 3A 8,77

MARONGIU MARIA VITTORIA 4I 8,83

BELLINI FRANCESCA 2F 8,87

DUGHERIA MAYA 3A 9,23