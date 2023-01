Meldola, 800mila euro dal Pnrr: il nido "Il Pulcino" si rifarà il look, i lavori previsti

Arrivano dal Pnrr 800mila euro per l'esecuzione di un intervento di adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione del nido d’infanzia "Il Pulcino" di Meldola, in via Montanari. "La realizzazione dei lavori, il cui avvio è previsto per il secondo semestre del 2023, consentirà di intervenire sulla struttura, coibentare pareti e solai di copertura, sostituire gli infissi e migliorare la funzionalità degli spazi interni aumentando la capacità in termini di posti bambino", argomentano Il sindaco Roberto Cavallucci, l'Aassessore ai Lavori Pubblici Filippo Santolini e l’assessora ai Servizi Sociali Jennifer Ruffilli.

Il costo complessivo dell’intervento, stimato in 800.000 euro, è interamente finanziato, nell'ambito del "Bando Nidi", con le risorse europee del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Gli amministratori esprimono "grande soddisfazione per il finanziamento ottenuto che consentirà di riqualificare il Nido d’Infanzia “Il Pulcino” e ringraziano coloro che hanno lavorato a questo obiettivo e tutto il personale che, da oltre quaranta anni, garantisce un servizio educativo di elevatissima qualità per le bambine ed i bambini più piccoli della nostra città".