Meldola accoglie Don Enrico: "Siamo una comunità unita, solidale e generosa"

Sabato pomeriggio, nella Chiesa di San Nicolò, il vescovo Livio Corazza ha celebrato le cerimonie di affidamento delle Parrocchie di San Nicolò, San Francesco, Ricò, Teodorano, Vitignano e Castelnuovo a Don Enrico Casadio. "È stata una giornata importante e straordinaria non solo per la comunità cristiana meldolese ma per tutta la città - sono le parole del sindaco Roberto Cavallucci -. Meldola accoglie Don Enrico, che in verità conosce già molto bene il nostro paese per essere stato assistente di Don Mauro, con fiducia e speranza sicura di avere davanti un prete che sarà a disposizione della sua comunità".

"Sono certo che saprà interpretare il nuovo compito che gli è stato affidato in modo esemplare e saprà, insieme alla comunità meldolese, scrivere con entusiasmo una nuova storia che immaginiamo bella come quella precedente - prosegue il primo cittadino -. I cambiamenti non sono facili; dopo 35 anni è certamente un passaggio importante per la nostra comunità, forse uno dei più delicati del tempo che viviamo. Una nuova strada è davanti a tutti noi nella consapevolezza che solo camminando insieme, gioendo e soffrendo insieme, si darà testimonianza con l’esempio che siamo una comunità unita, solidale, generosa ed altruista. A Don Enrico il nostro benvenuto ed un augurio sincero, carico di fiducia da parte dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Città per questa sua nuova missione al servizio di Dio e di Meldola".