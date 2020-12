Meldola, aiuti alle famiglie: l'asilo nido "Il Pulcino" a costo zero

Con il contributo "Al Nido con la Regione" le rette del "Pulcino" sono state abbattute. Il sindaco Roberto Cavallucci e l'assessore ai Servizi Social Jennifer Ruffilli parlano di "una importante riduzione per tutte le famiglie, che sommata alla possibilità di richiedere il Bonus Bebè Inps porterà alla totale coperurtura delle spese". Gli amministratori spiegano che "l'intervento a sostegno delle famiglie è stato reso possibile grazie a circa 60.000 euro ricevuti dalla Regione Emilia Romagna, contributo che è stato erogato per il secondo anno consecutivo, e che sommato alle misure nazionali porta la maggior parte degli utenti alla gratuità del servizio".

"Per agevolare le nostre famiglie nella richiesta del bonus Inps sono state interessate le organizzazioni sindacali di Meldola, alle quali le famiglie potranno rivolgersi - concludono -. Cogliamo inoltre l'occasione per rivolgere un ringraziamento ai Servizi Sociali del Comune e allo staff del nido che anche in questi mesi garantisce continuità e qualità ad un importante servizio educativo".