Meldola, al via i lavori di ammodernamento della scuola media "Dante Alighieri"

Sono iniziati i lavori di ammodernamento e adeguamento dell'impianto fotovoltaico di potenza pari a 19,80 kWp della palestra della scuola media “Dante Alighieri” di Meldola. La sostituzione di tutti i pannelli obsoleti con nuovi a tecnologia più avanzata consentirà a tale impianto di produrre energia elettrica che sarà, grazie ad una convenzione di “Scambio sul Posto” con il Gestore Servizi Energetici (GSE), immessa in rete per la parte non consumata dalla scuola e contestualmente prelevata dalla rete per coprire il fabbisogno energetico dei vari edifici di proprietà comunale.

"Questo modalità di “Scambio sul posto” permetterà all’Amministrazione Comunale un reale risparmio sui propri costi energetici - spiega il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci -. Il progetto, dell’importo complessivo di 40mila euro è finanziato interamente con un contributo dello Stato all'interno del cosiddetto “Decreto Crescita” i cui fondi sono ora confluiti nella “Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr)".