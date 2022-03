Meldola, al via un nuovo corso di formazione per volontari di Croce Rossa

Sarà presentato giovedì nela sede di Croce Rossa Italiana di Meldola, alle ore 20.30, il nuovo corso di formazione per volontari che inizierà martedì 29 marzo. Il corso si svolgerà in nove serate, organizzate dai formatori Cri, che vedranno l'alternarsi di incontri sulla Croce Rossa e lezioni di primo soccorso. Le lezioni si svolgeranno ogni martedì e giovedì sera dalle 20.30 alle 22.30 nella sede Cri di via Pisacane. Il termine per l'iscrizione è fissato al 31 marzo. Il sindaco Roberto Cavallucci nel ringraziare il presidente del Comitato Croce Rossa Davide Gudenzi, esprime "grande soddisfazione per l'organizzazione a Meldola di questo corso che ancora una volta evidenzia l'importanza del volontariato sul territorio e i valori di solidarietà che ispirano tutto l'operato di Croce Rossa Italiana. Un ringraziamento a tutti i volontari e al personale di Croce Rossa che hanno reso possibile questa iniziativa". Per informazioni: tel 320 8593696.