Meldola, alla Farmacia Comunale attivato il servizio gratuito di stampa del "Green Pass"

Nella farmacia Comunale di Meldola, sita in piazza Orsini, è stato attivato il servizio gratuito di stampa su carta del "Green Pass". Si tratta di una certificazione che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato, emessa attraverso la piattaforma del Ministero della Salute.

Il "Green Pass" consente di muoversi liberamente fra le Regioni di diverso colore, di partecipare ad eventi come i matrimoni o visitare gli ospiti delle Rsa, oltre a viaggiare fra i paesi dell’Unione Europea. Il sindaco Roberto Cavallucci ringrazia tutto il personale della Farmacia coordinato dalla direttrice, dottoressa Barbara Schiumarini, "per l'attivazione di questo servizio in favore di tutti i cittadini meldolesi".